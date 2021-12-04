TL

استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي أصبحت نافذة ما يفتح كوة في جدار الازمة مع بعض دول الخليج عموما والمملكة العربية السعودية تحديدا وهي ستكون في مباحثات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان خلال جولة الرئيس الفرنسي الخليجية وهو ما أكد عليه ماكرون من اكسبو دبي 2020 قائلا أمنيتي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي أن أكون قادرا على إعادة علاقات جميع دول الخليج مع لبنان للمساعدة في الخروج من هذه الأزمة.

المنار

ما قدم الوزير استقالته الا بعد حديث رئيس الحكومة معه عما يشبه ضمانات فرنسية لاستثمار الاستقالة لحل الازمة التي اختلقتها السعودية، فقدمها الى رئيسي الجمهورية والحكومة لانقاذ لبنان واللبنانيين المنتشرين في الخليج ..

nbn

بين الإستقالة واللا إستقالة...حذف جورج قرداحي الإحتمال الثاني وأعلن جوابه النهائي بإستقالته من الحكومة ، لعل هذه الخطوة تضع لبنان أمام تطورات جديدة تساعد على عودة الحرارة إلى خطوط حوار مع السعودية عبر الإستعانة الميدانية بصديق هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

mtv

بعد شهر ونيف انتهت ازمة جورج قرداحي باستقالته من الحكومة.

لكن هل انتهت ازمة لبنان مع دول الخليج عموماً، ومع المملكة العربية السعودية خصوصا؟ حتى الان المؤشرات غير واضحة لا بل متناقضة.

لكن الثابت ان صفقة ما متكاملة تعد، ليس جورج قرداحي سوى البداية فيها .

NTV

جورج قرداحي اعتبارا من اليوم وزيرا سابقا للاعلام .. والاستقالة وقع عليها رئيسا الجمهورية والحكومة من دون مراجعة وبسعادة غامرة .. لكن هل توافق السعودية على تقديم الأضاحي اللبنانية؟

وهل أعطى قرداحي الرئيس الفرنسي تأشيرة عبور لفتح ملف لبنان في الرياض؟

OTV

إذا كان التصريح الشهير لوزير الإعلام قبل توزيره هو المشكلة، فقد استقال، معلنا أن لبنان أهم من جورج قرداحي، وأن مصلحة اللبنانيين اهم من موقع وزاري، في وقت جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله له في قصر بعبدا، تأكيد حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة عموما، ودول الخليج خصوصا، متمنيا ان تضع الاستقالة حدا للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية – الخليجية.

LBC

من بيروت إلى فيينا ، الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين طهران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، والتي بدأت هذا الأسبوع، ستختتم اليوم الجمعة باجتماع رسمي يضم أطراف الاتفاق على أن تستأنف الاجتماعات الأسبوع المقبل.وفي اليوم الرابع من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إعادة البلدين إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.

الميادين

أعلنت القوات الأمنية في الأردن، إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، داخل شاحنة قادمة من دولة عربية مجاورة.

الجزيرة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 413441.

العربية

أعلن وزير الصحة التونسي علي مرابط، أنه تم التفطن يوم الأربعاء الماضي لإصابة شاب يبلغ من العمر 23 سنة قدم إلى تونس من الكونغو على متن رحلة من اسطنبول، بمتحور "أوميكرون". وأوضح أن المعني بالأمر خضع لتحليل سريع لتقصي فيروس كورونا كانت نتيجته ايجابية.