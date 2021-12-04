لبنان الحر

‎أشار مصدر مسؤول في المردة، في تصريح صحافي، إلى أن "المردة لم تسم وقد لا تسمي بديلاً من وزير الإعلام جورج قرداحي".

صوت لبنان

أشار عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب نقولا نحاس" إلى أن "مع إستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي العملية يفترض أن تذهب لمسار أكثر تسارعاً بإتجاه حلول" موضحاً "أننا نأمل بفتح باب النقاشات والتحاور مع الخليج".

radio orient

لفت القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش، الى أنه "لا ينفع الوزير المستقيل تصنع البطولة وادعاء الحرص على المصلحة الوطنية، فهو مجرد عارض هامشي لمرض مزمن، وصدق صفي الدين الحلي بقوله إن الزرازير إذا ما قام قائمها توهمت انها صارت شواهينا. هزلت".

اذاعة النور

أشار رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد، إلى "أننا لا نملك سياسة خارجية واحدة، والتي يجب أن ترسمها الحكومة". وأوضح، أن "القوى السياسية تتحمل مسؤولية توقف الإقتصاد في لبنان، ولا تهتم بهموم الناس وحاجاتهم المعيشية"، لافتاً إلى "أنني ضد رفع الدعم بهذه الطريقة السريعة".

صوت المدى

أشار الوزير السابق غسان عطالله، إلى أنه "ألم يحن الوقت ليدعو الرئيس نجيب ميقاتي لجلسة حكومية أقلّه لتسيير أمور الناس المعيشية؟".