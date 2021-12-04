عرض مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سير المفاوضات الحالية. واعتبر بوريل وعبد اللهيان أن الأجواء الحالية في محادثات فيينا "إيجابية". ووصف عبد اللهيان عملية المفاوضات بأنها "جيدة لكنها بطيئة بشكل عام"، مؤكداً أن "الوفد الإيراني حاضر بشكل فاعل على طاولة المفاوضات بنية حسنة ولديه الاختيارات اللازمة ويحمل مبادرات قابلة للتحقيق للتقدم نحو الأمام".

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن إيران لا تخصب اليورانيوم عند مستويات 90٪ وقال غروسي في حديث لشبكة CNN: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقد كل مكان تقوم فيه إيران بتخصيب اليورانيوم.. إنهم يخصبون 5٪ و20٪ و60٪ لكن ليس 90٪".

طالب الادعاء العام التركي بفرض عقوبة سجن تصل إلى 20 عاماً على 16 متهماً بالتجسس لـ"صالح المخابرات الإسرائيلية في تركيا". واتهمت النيابة الـ16 شخصاً بـ"توفير معلومات عن أمن الدولة"، و"التجسس السياسي أو العسكري"، و"إفشاء معلومات عن مصالح الدولة الأمنية والسياسية"، و"الكشف عن معلومات سرية ينبغي كتمانها".

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو التزام بلاده في منطقة البحر المتوسط، محذراً من "تهديدات مثل الإرهاب الذي يستعد لفتح جبهات جديدة في المنطقة".

أكد المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الولايات المتحدة تواصل مع حلفائها إثارة الهستيريا المعادية لروسيا وسوريا، في المنظمة التي باتت العديد من دول المنظمة سئمت من هذه المناقشات التي تثيرها واشنطن وحلفاؤها، كما أعربت المزيد من الأصوات عن الحاجة إلى وقف تسييس العمل في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإعادة عملها إلى قناة طبيعية غير مسيسة"، و"يوضح هذا مرة أخرى أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة مسارها لتحويل المنظمة إلى أداة لخدمة مصالحها الجيوسياسية".

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن قوات الأمن الأوكرانية تواصل استخدام المسيرات التركية من طراز "بيرقدار"، وأن كييف تتعمد تعطيل اتفاقات مينسك. وأكد بيان صدر عن مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بحثا هاتفياً جملة من الملفات الإقليمية الهامة، وخاصة الوضع في سوريا وليبيا وأوكرانيا".

قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن استخدام طائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار" في دونباس تم مرة واحدة ولا ينتهك اتفاقيات مينسك. وإن بلاده بدأت في بناء قاعدتين بحريتين في مقاطعتي نيكولاييف وزابوروجيه وتنفيذ عقود أخرى في إطار الاتفاقيات مع بريطانيا".

رفضت فرنسا اقتراح بريطانيا "تسيير دوريات مشتركة" على الأراضي الفرنسية وفي مضيق المانش لمنع عبور المهاجرين إلى بريطانيا.

يمثل خمسة أشخاص أمام القضاء في جنوب غرب فنلندا بتهم التخطيط لعمل إرهابي، وقالت الشرطة إن المشتبه بهم الذين أوقفوا الثلاثاء الماضي، كانوا يعيشون في كانكانبا جنوب غرب البلاد، وأشارت عبر "تويتر" إلى أنه "ليس هناك خطر وشيك".

قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إنه يجب وضع اتفاقات على الورق، تحدد عدم توسيع الناتو نحو الشرق، ويجب أن تحصل روسيا على مثل هذه الضمانات. واوضح أن هذا الموضوع قديم، وإلى أن الغرب أعطى الوعود الشفهية للاتحاد السوفيتي ولروسيا بأن الهياكل العسكرية للناتو لن تتوسع إلى الشرق، لكن اتضح أن هذه التأكيدات اللفظية لا قيمة لها.وكشف إنه من المقرر إجراء مفاوضات بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، بعد زيارة الرئيس بوتين للهند.

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الحديث المقبل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن سيجري على شكل مؤتمر فيديو.

قالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي إن مسلحين مجهولين هاجموا قافلة تابعة للبعثة مما أسفر عن مقتل موظف مدني وإصابة آخر.

أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد أنتوني فوتشي، منهمك للغاية في شؤون البيت الأبيض لدرجة أنه يبدو في بعض الأحيان أنه "الرئيس الحقيقي".

أعلنت إدارة السلامة النووية الوطنية بوزارة الطاقة الأمريكية، أن الولايات المتحدة أنتجت نموذجا أوليا لقنبلتها النووية المطورة "B61"، و"سيحل الرأس الحربي الذي تم تطويره عن B61-3 ، وB61-4، وB61-7، وأنه نتيجة للتحديث، ستزيد مدة خدمة القنبلة بما لا يقل عن 20 عاما".

أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش أن الشرطة أفشلت محاولة لاغتياله، على خلفية قرار الحكومة قبل أسبوع تشديد القيود الاجتماعية في إطار مواجهة جائحة كورونا.