أصيب 6 مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفل بغارة نفذتها طائرة دون طيار تابعة لـ"التحالف الدولي" استهدفت سيارتهم على طريق عام أريحا- المسطومة- ريف إدلب الجنوبي. ورجحت مصادر محلية أن المستهدف هو أحد القياديين التابعين لتنظيم "حراس الدين" كان يستقل دراجة نارية تصادف مروره قرب سيارة العائلة.

لقي مواطن مصرعه وأصيب آخران بانفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" في منطقة وادي العزيب بالريف الشمالي لمدينة سلمية التابعة لمحافظة حماة في سوريا.

أعلنت أنقرة رفضها بيان مجلس الشعب السوري الذي أكد فيه في الذكرى الـ82 لإعلان تركيا ضم اللواء، أنه جزء لا يتجزأ من سوريا. ووصفت وزارة الخارجية التركية بيان البرلمان السوري بأنه "وقح وغير قانوني".

نفذ عشرات الالاف من الاردنيين، مسيرة وسط العاصمة الأردنية عمان، للمطالبة بإسقاط الاتفاقيات الموقعة مؤخراً مع إسرائيل، بشأن المياه مقابل الطاقة ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، لافتات كتب عليها "غاز العدو احتلال".

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية لوضع "خطة متكاملة" من أجل محاربة عملية التطبيع بين دول عربية وإسرائيل. وقال هنية خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر "رواد بيت المقدس" الثاني عشر في إسطنبول أمس الخميس: "يجب أن تكون لدينا خطة متكاملة لإسقاط التطبيع الذي أخذ للأسف الشديد صفة التحالفات العسكرية والأمنية مع بعض الدول"، مشيرا إلى أن التطبيع "سيزيد الحكومات المطبعة ضعفا ولن يزيد العدو قوة".

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أنه نفذ 13 عملية استهداف ضد حركة "أنصار الله" في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية وأن عمليات الاستهداف هذه "أدت إلى تدمير 8 آليات عسكرية ومقتل أكثر من 90 عنصرا إرهابيا".

دعت نحو 60 منظمة غير حكومية بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الأمم المتحدة، للإسراع في وضع آلية تحقيق دولية في "جرائم مفترضة" ارتكبت خلال حرب اليمن.

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حرصهما المشترك على تعزيز مختلف جوانب الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات وفرنسا، إضافة إلى "توافق الرؤى بشأن أهمية دعم الحلول والمبادرات السلمية التي تهدف إلى ترسيخ أركان الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية". وبحثا "علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك وفرص تنميته في مختلف المجالات في إطار الشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنلوجيا المتقدمة والطاقة والأمن الغذائي.. إضافة إلى المجالات الثقافية والتعليمية وغيرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة".

كتب ماكرون عبر "تويتر": "مع الإمارات العربية المتحدة، قمنا الآن بإتمام صفقة بيع 80 طائرة رافال و12 طائرة هليكوبتر من طراز كاراكال. بكل ثقة، نعمل معا من أجل سلامتنا". و"من أجل تطوير تكنولوجيا الغد، ودعم رواد الأعمال أصحاب الرؤى لدينا، وتحقيق قفزة في الفضاء - مع الإمارات العربية المتحدة، ندخل في شراكة استثمارية كبيرة مع العديد من اللاعبين على كلا الجانبين".

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة دبلوماسية وتجارية إلى دول الخليج الثلاث، على رأس وفد يضم أكثر من خمسين من رجال الأعمال ومدراء المؤسسات. واكد أن جزءاً من أمن فرنسا موجود في الشرق الأوسط، ما يستدعي العمل على حل الأزمات التي تولد عدم الاستقرار والإرهاب. وأضاف: "علينا الاستمرار وتعميق وتوضيح ما يجب أن يكون، والتحدث إلى جميع من يمكنه المساهمة" في التوصل لحل. و"الاستقرار الإقليمي، ومكافحة التطرف، والترويج لجاذبية فرنسا - هذه 3 أولويات أحملها إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية".

ذكر شهود عيان ومصادر عراقية مطلعة أن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي شنوا هجوماً على قريتين واقعتين على حدود سركران وجبل قرة جوغ في قضاء مخمور، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وقوات البيشمركة"، دون أن يذكر عدد الضحايا.

صرح رئيس فريق تابع للأمم المتحدة يحقق في فظائع في العراق بأن متطرفي "داعش" ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سجن بالموصل في يونيو 2014. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس هذا الفريق أن سجن الموصل شهد بشكل منهجي قتل ما لا يقل عن 1000 سجين غالبيتهم من الشيعة.

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري غريب عبد الحافظ توقيع القوات المسلحة المصرية العديد من مذكرات التفاهم وعقود التسلح، التى تدعم القدرات القتالية للجيش المصري، على هامش المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021.

أعلن أمين شباب المجلس الأعلى لنظارات البجا شرقي السودان كرار عسكر أنه سوف يتم خلال الساعات القادمة إعلان جدول تصعيدي ثوري كامل من قبل اللجنة التصعيدية للمجلس الأعلى لنظارات البجا.