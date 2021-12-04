الديار/ هيام عيد

نقلت عن مصادر نيابية مسيحية إلى أن الملف اللبناني، حاضر بشكل دائم في أجندة الفاتيكان، إذ إن البابا فرنسيس، لم يغفل الإشارة ، وفي كل زياراته إلى المنطقة، إلى الوضع اللبناني وإلى وقوفه ودعمه للبنانيين، الذين يُمتحنون "بالعنف والألم"، ومساهمته في هذا المجال، من خلال اتصالاته ولقاءاته مع زعماء وقادة عواصم القرار، عبر مناشدتهم عدم إهمال لبنان وتركه لمصيره، والحؤول دون التفريط به في صراعات المحاور.

الجمهورية / جورج شاهين

قال ان لا بد من الإشارة إلى ان في نية ماكرون الصادقة، ان يحقق خطوة ما تجاه الازمة اللبنانية، وهو يدرك سلفاً حجم العقبات امامه ولكنه يخوض تجربة دقيقة جداً فهو يحاول التسلل الى المنطقة الخليجية التي غاب عنها الاميركيون بفعل التقلبات في علاقات واشنطن بالرياض والازمات البينية الخليجية للنفاذ بسلسلة من الصفقات التي ظهرت أولها في صفقة الطائرات الحربية مع الإمارات. والى هذه الخطوة المهمة سعى ماكرون الى ضَم قرداحي الى الوفد الفرنسي لعله يحقق خرقاً ما، فإن لم ينجح في تحقيق العودة عن الإجراءات السعودية قد ينجح بالتأكيد في لجم تطورها نحو الأسوأ، فأي خطوة ايجابية قبل الانتخابات النيابية ستبقى حلماً لبنانياً وفرنسياً.