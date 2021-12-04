وكالة الأناضول

أردوغان وبوتين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان وبوتين أجريا اتصالاً هاتفياً بحثا فيه مسائل تطوير العلاقات الثنائية. وأضاف أن الرئيسين تناولا قضايا إقليمية على رأسها التطورات بين أذربيجان وأرمينيا، وملفات سوريا وليبيا وأوكرانيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئاسة اللبنانية: عون وميقاتي قبلا استقالة وزير الإعلام

أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قبلا استقالة وزير الإعلام.

وذكرت الرئاسة في تغريدة عبر موقع "تويتر"، "الرئيس عون وقّع قبل قليل مرسوم قبول استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي". وكان جورج قرداحي قد أعلن تقديم استقالته، الجمعة 3 كانون الأول، من الحكومة اللبنانية، وذلك على خلفية أزمة التصريحات بشأن تدخل المملكة العربية السعودية في حرب اليمن.

وكشف قردحي "أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيفتح مع السعودية موضوع عودة العلاقات مع لبنان خلال زيارته".