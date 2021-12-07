TL

فتح الأسبوع في يومه الأول على محطتين: لقاء في قصر بعبدا بين رئيسي الجمهورية والحكومة أبدى خلاله الرئيس ميقاتي تفاؤلاً لمسار العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج وجلسة للمجلس الدستوري مكتملة النصاب حددت الخميس موعداً لمتابعة درس تقرير المقرر في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي حول التعديلات على قانون الإنتخاب.

المنار

في البحث الحكومي لا جديد يذكر، ولا حل لمعضلة مجلس الوزراء ما لم يتم تصويب السلوك القضائي، أما ما يحكى عن صفقات فهو لا يعدو كونه كلاماً كما تقول مصادر متابعة للمنار..

nbn

لأن الناس وهمهم هم الأولوية فإن بنود جدول أعمال جلسة الثلاثاء التشريعية التي دعا إليها الرئيس بري هي قضايا الناس التي تلامس اهتماماتهم وحاجاتهم في حياتهم ومعيشتهم وفي مقدمتها البطاقة التمويلية وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء وتمديد العمل بقانون تعليق كل أنواع المهل وتقسيط الديون وتسوية مخالفات البناء والمضاربات غيـر المشروعة وتشـديد العقوبــة علـى جـرائم الإحتكــار إضافــة إلى إلـزام المصارف بتحويـل مبلـغ (عشرة الآف) دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب اللبنانيين في الخارج عن العام الدراسي 2021- 2022 والقائمة تطول.

mtv

مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي وضعته الحكومة لم يمر في لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة، بعدما تبين للجنتين أنه غير مدروس وغير مبني على خطة مالية واضحة، إضافة إلى أنه لا ينال موافقة صندوق النقد الدولي ، كما كانت الحكومة تردد. وهذا يعني أن الخطوات التي تدعي الحكومة أنها تقوم بها وفق الأصول لا تزال محكومة بالفوضوية والعشوائية والتخبط.

NTV

أين الشعار الذي طرحته حكومة "معاً للإنقاذ" ما لم يكن الإنقاذ في هذه الأيام العصيبة؟ هي خطوات قليلة تفصل رئيس الحكومة عن هذا القرار بعد تحديد عناوين الدعوة لمجلس الوزراء التي تختص فقط بتسيير أمور الناس وبدء تطبيق الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الذي وصلت بعثته اليوم إلى بيروت.

OTV

ماذا بعد إسقاط صيغة قانون الكابيتال كونترول التي كانت مطروحة اليوم؟ هل البديل المقنع جاهز، أم أننا دخلنا في نفق جديد من التعقيدات التي لم تسمح منذ 17 تشرين الأول 2019 بضبط التحويلات، ولن تسمح به بعد اليوم؟

LBC

بعد جلسة اللجان اليوم، ما هو مصير "الكابيتال كونترول"؟ هل دخل في بازار الإنتخابات النيابية الموعودة؟ إذا أقر، هناك حساب النواب مع ناخبيهم، وإذا لم يقر، هناك حساب الحكومة مع صندوق النقد الدولي، فمن أين المفر في هذه الحال؟

الميادين

نفى مفوض الرئيس الروسي لإقليم ​الشرق الأقصى​ في البلاد يوري تروتنيف، إجراء ​الحكومة الروسية​ أي مباحثات حول تأجير ​جزر الكوريل​، وأكد أنه سيتم تنظيم الأراضي هناك للمشاريع الاستثمارية.

الجزيرة

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي ​نفتالي بينيت​، أن "آفة الجريمة في المجتمع العربي مشكلة مواطني الدولة بأسرهم وليست مشكلة تخص المواطنين العرب فقط".

العربية

أكد نائب رئيس وزراء ​قطر​ ووزير خارجيتها، ​محمد بن عبد الرحمن آل ثاني​، استمرار الدوحة وأنقرة في مساعدة الحكومة الأفغانية المؤقتة في إعادة ​مطار كابل​ الدولي إلى عمله الطبيعي.