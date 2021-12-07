لبنان الحر

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب ​إيلي الفرزلي​ في بيان، أنه "بعد أن استنفدنا كل جهد وهدرنا الطاقات هباء، ومضغنا الحوارات تارة بالصمت وطوراً بالصبر، وجدنا هناك في مكان ما إما عماء أو تعمية مقصودة لتعميم التعتيم وقفز على حبال التوتر العالي للتوتير والشحن الغريزي بدل النور ونحن أهل النور".

صوت لبنان

إعتبر رئيس حزب "​الكتائب​" ​سامي الجميّل​، في مؤتمر صحافي عقده في الصيفي، أنه "في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ لبنان نحن أمام تحدٍّ مصيري لأنه سيحدّد ما سيكون عليه لبنان في السنوات المقبلة وبالتالي علينا أن نكون واعين لحجم المسؤولية الملقاة علينا كلبنانيين وكتائبيين"، لافتًا إلى أن "تحالف المافيا والميليشا يحاول وضع أسس لاستعادة سلطته على لبنان والإبقاء على ما هو عليه في السنوات الـ10 و20 المقبلة".

radio orient

شدّد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، على "ضرورة أن يتضمّن أيّ قانون يتعلّق بالـ"كابيتال كونترول"، بداية حفظ حقوق المودعين قبل أيّ بحث آخر".

اذاعة النور

جدد المكتب السياسي لحركة أمل المطالبة بتحرير أموال المودعين، والإفراج عن أرزاقهم، رافضاً أية امكانية لإحتواء الأزمة المالية من خلال محاولات البعض وضع اليد على هذه الودائع، معتبراً أن ودائع الناس في المصارف هي من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرفٍ من الظروف، والأساس في هذا الملف هو حماية حقوق الناس وجنى عمرهم.

صوت المدى

تداول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال لقائهما في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية وفي عدد من الشؤون المتصلة بعمل الحكومة واللجان الوزارية.