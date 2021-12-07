عقد اليوم اجتماع ثلاثي في القدس، يحضره كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ورئيس قبرص، نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس. وناقش المجتمعون مختلف الفرص والتحديات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والسياحة، والتصدي المشترك لتغير المناخ. كما من المخطط أن تناقش القمة التعامل مع فيروس كورونا وأوجه التعاون في هذا المجال.

كرر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن تل أبيب لن تسمح لطهران بإنتاج قنبلة نووية، وذلك تزامناً مع المفاوضات المنعقدة في فيينا بين إيران والقوى العالمية حول الاتفاق النووي. وقال "دولة إسرائيل قوية وتعرف كيف تواجه الأمور، نحن نعتقد أنه لا يجب السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مشيراً إلى أن "إسرائيل دولة صديقة للولايات المتحدة وستبقى كذلك".

اعتبر رئيس شعبة الأبحاث السابق بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلداد شافيت أن احتمال اللجوء إلى الحل العسكري مع إيران ضئيل، وأن طهران ستحاول جاهدة الوصول لاتفاق في محادثات فيينا. وتابع: "هناك معلومات بأن إسرائيل تفكر في خيار عسكري وتم رصد أقوال مسؤولين بهذا الشأن، ولكني أعتقد أن إسرائيل لا تمتلك حتى الآن هذه القدرة ولكنها تقوم حالياً ببناء هذه القدرة لتكون في جهوزية تامة في حال قررت أن تنفذ أي قرار عسكري". والتصريحات التي تطلقها إسرائيل بشأن الهجوم العسكري هي مجرد لفت انتباه القوى العالمية. الجيش الاسرائيلي يوسع استعداداته وهذا سيستغرق كثيراً من الوقت، وهذه التصريحات هي بمثابة ضغط على الغرب والمنظومة الدولية التي تبدو متشككة أصلاً حول هذا الاختيار أو هذه الفكرة".

أوعز وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، برفع مستوى التأهب والاستنفار في جميع المعابر والحواجز العسكرية في الضفة الغربية في أعقاب استشهاد الفتى محمد نضال يونس موسى (16 عاماً) من مدينة نابلس، بنيران قوات الاحتلال في حاجز جبارة اثناء تنفيذه عملية دهس، أصيب فيها رجل أمن في المعبر، وأصدر غانتس تعليمات بإجراء تحقيق شامل، فيما قالت مصادر إسرائيلية إن الشهيد قاد سيارة والده، من طراز "كيا".

قال رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، رام بن باراك، "نحن في أوج عملية تشجع فيها حماس والجهاد الإسلامي من خلالها على تنفيذ عمليات. وأن "الشاباك نجح في في إحباط البنية التحتية الكبرى (لتنظيمات محلية)، لكن هناك موجة عمليات فردية. وينبغي السيطرة عليها والواقع هو أنه توجد موجة كهذه الآن. وبحوزتنا وسائل، لكن يصعب منع عمليات فردية. والطريقة هي جمع معلومات استخباراتية ".

اعتدى عناصر من مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيليّ على الأسرى مُنفّذي عملية الفرار من سجن الجلبوع الإسرائيليّ، وذلك خلال جلسة محاكمة أُقيمت داخل محكمة الصلح في مدينة الناصرة. وأُخرِج الصحافيون من قاعة المحكمة عقب الاعتداء على الأسرى.