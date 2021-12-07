صرحت متحدثة باسم الخارجية الألمانية بأن المقترحات التي قدمتها إيران في محادثات فيينا بشأن البرنامج النووي غير مقبولة، وإن المقترحات الإيرانية "لا توفر أساساً لنهاية ناجحة للمحادثات". و"نتوقع عودة إيران إلى المفاوضات بمقترحات واقعية"، وأضافت: "لا نزال نريد اتباع المسار الدبلوماسي لكن الوقت ينفد".

قال وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان: "قدمنا مسودتين لتتم مناقشتهما في لجنتين لرفع العقوبات والالتزامات النووية، وكل ما قدمناه يأتي في إطار الاتفاق النووي والادعاء بأن إيران لديها مطالب خارج الاتفاق غير صحيح"، مؤكداً أن "طهران لم تقدم أي طلب خارج إطار الاتفاق النووي"، و"نسعى لاتفاق جيد من خلال تفاوض إيجابي وبناء، ونتوقع من الجانب الآخر أن يحمل نوايا حسنة"، مشيراً إلى أن "أي اتفاق يجب أن يكون شاملاً ويضمن انتفاع الشعب الإيراني بمزايا الاتفاق". وشدد على ان "الأنباء عن محاولتنا تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% كاذبة وعارية عن الصحة تماما".

استقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، في طهران. وأشار إبراهيم رئيسي إلى أن "إيران تدعم أمن دول الخليج"، مرحبا بتعزيز العلاقات مع الإمارات".وقال رئيسي: "العلاقات الجيدة مع دول المنطقة تعتبر من أولويات سياستنا الخارجية، ويجب ألا تكون هناك عقبات امام العلاقات بين البلدين المسلمين، إيران والإمارات، ونرفض أن تتأثر هذه العلاقات بالإملاءات الخارجية"، لافتا إلى أن "سياسة أعداء دول المنطقة تنص على إثارة الهواجس بين الجيران، لكن هذه المؤامرة يمكن احباطها من خلال التمسك بالحكمة التفاهم المشترك بين الدول الإقليمية".

أوضح طحنون بن زايد بعد لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، ان "تعزيز العلاقات الودية والأخوية بين أبو ظبي وطهران يعد من أولويات الإمارات"، مشيراً إلى أنه "من الضروري التعرف على العناصر التي تعيق تعزيز العلاقات بين البلدين وإزالتها من خلال تشكيل مجموعات عمل متخصصة، ولا سيما في مجال التعاون الاقتصادي".

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، تعليقاً على تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حول أن "إيران تهدف إلى بسط سيطرتها على مضيقي هرمز وباب المندب". إن "الطرف الوحيد الذي ينتفع بتصريحات كهذه هو الكيان الصهيوني، وندعو للتركيز على الأمور المرتبطة بالعالم العربي بدلا من هذه التصريحات". وأكمل: "أدعو دول الجوار أن يركزوا على تصحيح سياساتهم الخاطئة والابتعاد عن التصريحات غير الناضجة".

سمع دوي انفجار ضخم جنوب غربي العاصمة طهران في منطقة ساحة شهاباد الصحراوية، وقال جلال المالكي المتحدث باسم إدارة الإطفاء إن الحريق سببه تسرب للغاز من الأنبوب بسبب حفريات في المنطقة".

أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأجيل البتّ في اعتماد ممثلي مقعدي أفغانستان وميانمار، مما يعني أنه لن يسمح لطالبان والمجلس العسكري في ميانمار بالمشاركة في أعمال الجمعية.

تعرض المرشح للرئاسة الفرنسية، إريك زمور، لهجوم من أحد الأشخاص، خلال حفل إطلاق حملته الانتخابية التي سماها "استعادة البلاد"، وأصيب إريك زمور في معصمه، ورفع دعوى ضد المهاجم، وفقاً لمحاميه.. وفي بداية خطاب زمور، وقف حوالي عشرة ناشطين من جمعية "SOS Racisme" في مؤخرة القاعة بصف أفقي، ونظموا وقفتهم ليشكلوا عبر أحرف موجودة على قمصانهم السوداء رسالة: "لا للعنصرية". وجرت مواجهات بين المحتجين مع مناصري إريك زمور لمشاركين الآخرين في الحفل، حيث ضرب المناصرون المحتجين، وألقوا مقاعد عليهم.

استعادت القوات الاتحادية الاثيوبية السيطرة على بلدتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين من قوات جبهة تيغراي. وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أعلن نجاح هجوم مضاد بدأ الأسبوع الماضي، حررت خلاله القوات الحكومية 4 مدن شمالي تيغراي من المسلحين.