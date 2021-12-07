قالت وكالة "سانا" إن مجموعة مسلحة تابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المرتبطة بالقوات الأمريكية اختطفت عددا من العمال المياومين من سوق القامشلي واقتادتهم لجهة مجهولة.وذكرت الوكالة أن ميليشيا "قسد" صعدت عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية بدعم من الطائرات الأمريكية واختطفت العشرات من أهالي أرياف دير الزور والرقة والحسكة بهدف تجنيدهم للقتال في صفوفها.

ادخلت تركيا خلال الساعات الأخيرة رتلاً جديداً يضم عشرات الآليات لـ"دعم التنظيمات الإرهابية التي تتبع لها في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب"، وكانت "سانا" أفادت ايضا بأن القوات التركية أدخلت في 27 الماضي أكثر من 200 آلية محملة بأسلحة نوعية وذخائر ومواد لوجستية عبر معبر خربة الجوز غير الشرعي على دفعتين وانتشرت بريف إدلب الغربي وجبل الزاوية إلى الشمال الغربي من المحافظة.

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد الركن فاديم كوليت، أن جنديا سوريا قتل وأصيب اثنان آخران، نتيجة إطلاق إرهابيين صواريخ مضادة للدبابات من منطقة إيبيزمو على مواقع للقوات الحكومية في منطقة أوروم الكبرى، أما في مناطق بلدة ملادجا فقد أصيب جندي سوري بقصف آخر"، وسجلت 4 هجمات في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، هجومان في محافظة حلب، وهجوم في كل من محافظتي إدلب وحماة"..

قال الضابط الروسي أندريه تشيبيزوبوف، إنه تم بنجاح تنفيذ عملية دورية عسكرية روسية – تركية مشتركة في منطقة مدينة القامشلي و"ننفذ هذه المهمة بنجاح، لأننا نقوم بتحضير دقيق مسبق لها. ويبدي سكان بعض المراكز السكنية الود الشديد عن تواجد العلم الروسي على أراضيهم".

أعلنت قطر أن أسباب تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية "لم تتغير"، وأنه "لا منطق" في الوقت الحالي لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية. وقال وزير الخارجية القطري: "إذا لم تتم إعادة اللاجئين والنازحين لمنازلهم ومناطقهم وتغير سلوك النظام، فإنه لا منطق لتطبيع العلاقات مع النظام (السوري)، ولا أعتقد أننا في موقف يسمح لنا بحضور النظام السوري قمة الدول العربية".

التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو رئيس الوزراء السوري الأسبق الهارب رياض فريد حجاب، بالعاصمة القطرية الدوحة، وقال إنه ناقش مع حجاب آخر التطورات في سوريا.

أعربت روسيا والهند تمسكهما بسيادة واستقلال سوريا والعملية السياسية بالبلاد، وقال بيان عن الكرملين، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعربا في ختام محادثاتهما في نيودلهي عن دعهما الحازم للسلم والأمن والاستقرار في سوريا". وشدد الزعيمان على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

استقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وفداً سورياً برئاسة وزير الخارجية، فيصل المقداد، ونائبه، بشار الجعفري. وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: "لا تقبل طهران بالحضور الأجنبي في سوريا وتعتبره مزعزعاً لاستقرار المنطقة"، مؤكداً أنه "ليس لدينا أدنى شك أن سوريا لا تساوم بشأن أمنها وتتصدى للهجمات الإسرائيلية" و"نرحب بعودة العلاقات الغربية والعربية مع سورا".