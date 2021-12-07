أخبار الخليج - البحرين

ولي العهد رئيس الوزراء يشيد بالنجاح الكبير لسباق جائزة السعودية الكبرى لـ"الفورمولا وان"

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالنجاح الكبير لسباق جائزة السعودية الكبرى لـ«الفورمولا وان» الذي أقيم بحلبة كورنيش جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، معرباً سموه عن تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بهذه المناسبة. ونوه سموه لدى حضوره أمس السباق النهائي لجائزة السعودية الكبرى لـ«الفورمولا وان» بالجهود التنظيمية وما ظهرت عليه حلبة كورنيش جدة من تميز خلال النسخة الأولى، وهو ما يؤكد ما تكتسبه المنطقة من مقومات تؤهلها دائماً للريادة في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن هذا النجاح سيعزز من موقع المنطقة العالمي في تنظيم سباقات «فورمولا وان» إلى جانب حلبة البحرين الدولية والحلبات الأخرى بالمنطقة ويزيد من الاهتمام بها ويجعلها محط أنظار الجميع. وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى ما تحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة من منجزات خلال السنوات الأخيرة، التي ينعكس أثرها على الجميع في المنطقة نحو مزيدٍ من الرفعة والنماء، لافتاً إلى النجاحات التي تحققها المملكة الشقيقة في تنظيم الفعاليات العالمية المختلفة على أرضها وما توليه من اهتمام لاستقطاب المزيد منها.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن راشد يتسلم رسالة لرئيس الدولة من خادم الحرمين الشريفين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء نائب حاكم دبي وزير المالية، اليوم.. صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي. وقد تسلّم سموه خلال اللقاء رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خلال المرحلة المقبلة في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والأهداف الطموحة المأمولة للشعبين الشقيقين.

كما حملت الرسالة تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات بدوام الرفعة والتقدم.

من جهته، نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحيات صاحب السمو رئيس الدولة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وخالص أمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وإلى الشعب السعودي الشقيق بدوام عزه وبمزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزير دولة للتعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.