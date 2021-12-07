الديار/ فادي عيد

نقل عن أوساط وزارية مطّلعة قولها إن فرصة متاحة وفّرتها استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من جهة، ومبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة خلال زيارته دول الخليج العربي من جهة أخرى، باتت تسمح بالحديث عن جلسة وشيكة للحكومة، وإن كان رئيسها نجيب ميقاتي، لا يزال يتريّث في توجيه الدعوة إلى انعقاد جلسة حكومية، وذلك خشية مقاطعة وزراء «الثنائي الشيعي» وتيار المردة لها. وتجزم هذه الأوساط، بأن عدة مؤشّرات قد تراكمت على المسرح الحكومي، وباتت تسمح بحلحلة على صعيد تجميد جلسات مجلس الوزراء، خصوصاً وأن ما حصل من فتح صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان ودول الخليج، سوف يؤسّس إلى مقاربة محلية لكل الملفات، ومن ضمنها ملف التعطيل الحكومي، على قاعدة العودة إلى تأمين انتظام عمل المؤسّسات الدستورية، وفي مقدّمها مجلس الوزراء، على أن يتبلور المشهد الحكومي بالكامل في الساعات الـ 48 المقبلة، وفي ضوء ما ستؤول إليه الجلسة التشريعية العامة اليوم.

اللواء/ معروف الداعوق

نقل عن مصادر سياسية قولها إن مرتكزات نص البيان السعودي الفرنسي يحملان في طياتهما، أكثر من رسالة وشرط إلى الداخل اللبناني، أولها، مطالبة الدولة اللبنانية والأطراف السياسيين المشاركين بالسلطة بضرورة تحمل مسؤولياتهم بالإلتزام بمتطلبات المحافظة على مؤسسات الدولة وحصر موضوع السلاح وحفظ الأمن بالجيش اللبناني على كافة الأراضي والمعابر، دون أي طرف آخر، كشرط أساسي لأي مساعدة، خليجية عربية أو غيرها، وثانياً، انتهاء فترة التهاون وتجاهل تنفيذ القرارات الدولية ولاسيما القرارين، ١٥٥٩و١٧٠١، ما يعني زيادة الضغط العربي والدولي، لمنع استمرار غض النظر الرسمي اللبناني، عن تجاوزات حزب الله لمضمون ومفاعيل هذه القرارات، والمطالبة بتطبيق نصوصهم عملياً. وفي اعتقاد هذه المصادر السياسية، ان ما تضمنه نص البيان السعودي الفرنسي بخصوص لبنان، يمكن اعتباره نسخة معدلة ومتطورة للمبادرة الفرنسية التي طرحها ماكرون لإنقاذ لبنان وحل أزمتة بكل وجوهها، بدعم سعودي هذه المرة، ومع الأخذ بعين الاعتبار المفاعيل السلبية لتدخلات حزب الله بتعطيل المبادرة الفرنسية والإمعان بترهيب الواقع السياسي الداخلي.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

نقلت عن مصادر سياسية واكبت زيارة ماكرون أكدت أن ما حصل في المملكة خطوة مهمة وإيجابية لكنها غير كافية. وأشارت إلى أن هذه الإيجابية يجب أن تترجم عبر الخطوات الواجب أن تتخذها الحكومة اللبنانية، وهي تتطلب جهوداً لبنانية للالتزام الذي قطعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من خلال الاتصال الذي جرى معه إن من قبل ولي العهد السعودي الملك محمد بن سلمان أو الرئيس ماكرون. واعتبر هذا المصدر المتابع أن البيان المشترك الذي صدر عن الجانبين الفرنسي والسعودي واضح وثابت، خصوصاً أن أي خطوة أو دعسة ناقصة، إذا جاز التعبير، من قبل لبنان خارج إطار البيان هي بمثابة العودة إلى نقطة الصفر. لذلك، المطلوب من لبنان تفعيل عمل الحكومة وعودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد في أسرع وقت، وإجراء الإصلاحات المطلوبة للتمكن من مساعدته لإنقاذ وضعه الاقتصادي عبر تنفيذ الالتزامات والوعود الدولية والعربية، كما مطلوب منها الالتزام الكلي بالقرارات الدولية لاسيما ١٥٥٩ و١٧٠١ ، وحصر أي سلاح غير شرعي في يد الحكومة والجيش…