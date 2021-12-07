روسيا اليوم

بيسكوف: روسيا قلقة إزاء إمكانية نشر قوات غربية في أوكرانيا

أعربت روسيا عن قلقها إزاء احتمال نشر قوات غربية على أراضي أوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك يدفع موسكو نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في حديث لقناة RT، إن هناك تصريحات تصدر من "مختلف العواصم الأوروبية، وعن العسكريين البريطانيين حول الاستعداد لإرسال القوات إلى هناك، وليس فقط للتدريب بل وحدات قتالية".

وأضاف: "بالطبع يقلقنا ذلك للغاية، ولا يروق لنا ويدفعنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحنا".

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد دعت كندا والولايات المتحدة وبريطانيا لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا للتصدي لروسيا.

وكانت روسيا قد نفت مراراً أي نية لها "للهجوم" على أوكرانيا، كما تروج لذلك كييف، والكثير من العواصم الأوروبية.