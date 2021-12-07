وكالة الأناضول

أردوغان: نعمل على تطوير علاقاتنا مع قطر وكافة دول الخليج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن أنقرة تعمل على تطوير علاقاتها مع كافة دول الخليج العربي، ورحب بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة فتح أبواب الحوار بالخليج وإزالة سوء الفهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في "مطار أتاتورك" بمدينة إسطنبول، قبيل مغادرته البلاد متوجهًا إلى قطر في زيارة رسمية تستمر يومين.

وأشار أردوغان إلى أن العلاقات الثنائية بين بلاده وقطر ستتواصل بزخم أكبر في المرحلة القادمة، وقال: "إلى جانب قطر نعمل على تطوير علاقاتنا مع كافة دول الخليج الأخرى".

ورحب بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة فتح أبواب الحوار في الخليج وإزالة سوء الفهم، وأضاف: "نؤيد استمرار روابطنا وتضامننا مع جميع دول الخليج من خلال تقوية العلاقات المستقبلية."

ولفت أردوغان إلى أن حجم المشاريع التي ينفذها رجال الأعمال الأتراك في قطر يبلغ نحو 15 مليار دولار.

وبيّن أنه يتوجه إلى قطر للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين تلبية لدعوة الأمير تميم بن حمد، معربًا عن ثقته بعقد محادثات ثنائية وعلى مستوى الوفود ناجحة للغاية.

وأضاف: "بدأنا عام 2014 بخطواتنا الأولى من أجل عقد أول اجتماع للجنة الاستراتيجية، وعقد الاجتماع الأول في الدوحة عام 2015، وبدأت العلاقات بين تركيا وقطر تزداد قوة يومًا بعد يوم من منظور استراتيجي يتماشى مع تاريخ وإمكانيات البلدين".

وأردف: "في إطار آلية اللجنة الاستراتيجية العليا، وقعنا حتى الآن 69 وثيقة سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية مع قطر، ونقلنا بفضل هذه الاتفاقيات تعاوننا إلى مراحل متقدمة، وسنعززها أكثر عبر اتفاقيات جديدة ستوقع خلال الاجتماع السابع غدًا."

ولفت إلى أنه يعتزم زيارة قيادة القوات التركية القطرية المشتركة، مؤكدًا أن البلدين حافظا على مواقفهما القوية أمام التحديات الإقليمية التي واجهتهما في السنوات الأخيرة.

وأشار أردوغان إلى أن البلدين عززا شراكتهما على أساس الربح المتبادل في العديد من المجالات من الاقتصاد إلى الدفاع ومن التجارة إلى الاستثمار.

وتطرق إلى افتتاحه الأحد مصنع صهر الزنك الأول في ولاية سيرت التركية، مؤكدًا أنه مع افتتاح مصانع الرصاص والفضة وحمض الكبريتيك، سيتم توفير فرص عمل لـ 7 آلاف و500 شخص في الولاية.

وقال: "نعتبر هذا الاستثمار الذي ستصل تكلفته الإجمالية إلى 500 مليون دولار بحلول عام 2023، تجسيداً لثقة إخواننا القطريين في تركيا والاقتصاد التركي."

وشدد أن مثل هذه الاستثمارات ستتضاعف مع تلاشي الإرهاب عن شرق وجنوب شرق البلاد، مبينًا أن هذا هو السبب وراء انزعاج المتعاونين مع الامتداد السياسي للتنظيم الانفصالي (بي كا كا)، من قطر واستثماراتها في تركيا.

وأكد الرئيس عزم حكومته على مواصلة العمل من أجل نمو تركيا وتعزيزها وجعلها نجمًا ساطعًا في المنطقة والعالم رغم الجهات المعارضة للاستثمار.

وأضاف: "سنواصل تطوير علاقاتنا مع أشقائنا في الخليج دون تمييز، في إطار مصالحنا المشتركة والاحترام المتبادل، وأعتقد أن مباحثاتنا في الدوحة ستسهم بشكل كبير في تعميق علاقاتنا مع قطر."

ولفت أردوغان إلى وجود وحدة وتعاضد وتضامن من جديد بين دول الخليج.

وفي رده على سؤال حول أفغانستان، تطرق إلى الزيارة التي أجراها وفد رفيع من إدارة طالبان إلى تركيا، قدم خلالها وعودًا بشكل خاص حول مكانة المرأة في الحياة الاجتماعية وتعليم الأطفال.