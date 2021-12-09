TL

ويستعد لبنان أيضا لزيارة مرتقبة للامين العام للامم المتحدة الشهر الحالي وهو ما اشارت اليه المنسقة الخاصة للامم المتحدة بعد لقائها رئيسي الجمهورية والحكومة التي اطلعتهماعلى المداولات التي تمت أخيرا في مجلس الأمن حول القرار 1701.

وفي هذا الاطار أكد الرئيس عون أن لبنان ملتزم تطبيق القرارات الدولية لا سيما الـ1701 وأن الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد.

المنار

في يوميات اللبنانيين الملبدة، لا جديد يذكر، سوى اختراع للازمات التي تعقد على المواطنين المعقد، والطبعة القديمة للدولار من فئة المئة دولار خير دليل على تغلغل الجشع والسرقة بعقول ونفوس البعض الى ما لا يتصوره حد، فيما الحكومة معلقة ولا اقتراب من حدود الحل.

nbn

إن السائقين العموميين رفعوا تعرفة تحركهم ووضعوا قطاع النقل البري على متن إضراب يوم غد الخميس من الساعة السادسة وحتى العاشرة صباحا وذلك للمطالبة ببدء دعم هذا القطاع وفق ما وعدت الحكومة سابقا... وع الوعد يا كمون.

mtv

قضائيا، المحقق العدلي طارق البيطار عاود عمله الذي لن يطول على الارجح ، ذاك ان السياسيين المدعى عليهم سيعودون الى الاعبيهم وعرقلاتهم ، وهم يتربصون بالبيطار ويستعدون لتقديم دعاوى رد جديدة هربا من الخضوع للتحقيق، ومنعا لسير العدالة.

NTV

إما إقالة المحقق العدلي الذي استأنف عمله اليوم "ويا جبل ما بينقبع" وإما الموت السريري لحكومة إن لم تستقل فستدخل في تصريف أعمال غير معلن، وفي كلتا الحالين فإن الرئيس نجيب ميقاتي حفر الحفرة ووقع فيها، قدم استقالة الوزير جورج قرداحي على طبق من رضى فرنسي سعودي ودخل في ورطة دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، لا يلوي على جرأة تحدي الثنائي الشيعي للم الشمل الحكومي.

OTV

شددت اوساط سياسية عبر الـ أو.تي.في. على ان التوافق تام بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، انطلاقا من ثابتة ألا تتحول الحكومة الحالية ذات الاوصاف الدستورية المكتملة، الى حكومة تصريف اعمال من الناحية العملية، اذا صارت الموافقات الاستثنائية بالعشرات، علما ان المنطق يقضي بأن تتم تلك الموافقات عند الحاجة، بعد تضافر عناصر الضرورة الملحة والعجلة او المفاجآت القاسية، أو تكريسا لمبدأ استمرار المرفق العام لما فيه الخير العام.

LBC

في الموازاة، القمة السعودية - الإمارتية خلصت إلى بيان مشترك، اللافت فيه أن الفقرة المتعلقة بلبنان، مأخوذة حرفيا من البيان المشترك السعودي - الفرنسي، وجاء فيها: "في الشأن اللبناني، يؤكد الجانبان على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، تضمن للبنان تجاوزه أزماته، وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية، وحاضنا للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

الميادين

افادت وسائل إعلام ألمانية بأن "​البرلمان الألماني​ ينتخب ​أولاف شولتز​ مستشارا خلفا لـ ​أنغيلا ميركل​".

وشولتز ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعتبر صاحب شخصية الصارمة، شغل مناصب وزارية مرات عدة وكان رئيسًا لبلدية هامبورغ، ثاني مدن ​ألمانيا​.

الجزيرة

أعلنت وزيرة الخارجية البريطاني ليز تروس، أن محادثات ​فيينا​ "حقًا آخر فرصة أمام ​إيران​ لتوقيع الاتفاق بشأن برنامجها النووي"، مشيرة إلى أن "على ​روسيا​ أن تحترم سيادة ​أوكرانيا​، ووحدة أراضيها".

العربية

أفادت شركة "فايزر" الأميركية، بأن "لقاح فايزر/بايونتيك، المضاد لكوفيد-19، لا يزال فعّالًا ضد متحور ​أوميكرون، بعد ثلاث جرعات".

ولفتت إلى أن "فايزر وبايونتيك، تتوقعان تطوير لقاح مخصص لأوميكرون بحلول آذار 2022".