لبنان الحر

أعلن ​نقابة مستوردي الأدوية​ وأصحاب المستودعات، أنها ترحّب بإقرار المجلس النيّابي، قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء.

ولفتت إلى أن "النّقابة كانت في طليعة المشاركين في المحادثات مع لجنة الصحّة النيابية، منذ أكثر من سنتين، بغية إقرار هذا القانون، وبالرغم من ملاحظاتها على بعض بنود وفقرات هذا القانون، تطلب النقابة من الدولة اللبنانية بكافّة أجهزتها وإداراتها الرّسميّة المعنيّة، العمل بأسرع وقت ممكن وبدون تأخير على تطبيقه، لما لهذا القانون الجديد من فائدة كبيرة على لبنان عامة، وعلى القطاع الصيدلاني على وجه الخصوص.

صوت لبنان

اشار ​وزير العمل​ ​مصطفى بيرم​، خلال اجتماع تشاركي في ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​، الى ان "اجتماع اليوم ياتي في مرحلة دقيقة لعلها المرحلة الاخطر في نشوء هذا البلد الرسالة لانه نقيض وجود لكل بلد يرفع العنصرية عنوانا وما نحتاج اليه في هذا الزمن بعيدا عن الخطابات والمثاليات هو مسألة ازالة الجدران بين الناس والعودة الى زمن الوصل بعد زمن الفصل".

radio orient

استقبل وزير ​الشباب والرياضة​ ​جورج كلاس​، في حضور المدير العام للوزارة ​زيد خيامي​، الأمين العام للاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي​ علي فواز يرافقه المدرب قاسم عيتاوي والمدرب اللبناني للمنتخبات الالمانية فادي جمول واللاعب محمد علي فواز.

اذاعة النور

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​، إلى أنه "لقد قام ​مجلس النواب​ بما هو ممكن، للمساعدة في تنظيم أحوال البلاد والعباد، ولكن يبقى الأساس وهو الاتفاق على الأمور العميقة والجوهرية".

صوت المدى

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جوانا فرونيكا التي استقبلها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان كل التحضيرات قائمة لاجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل وبالتالي لا داعي للقلق والاخذ بالشائعات التي تروج في بعض وسائل الاعلام، مؤكدا ان أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من قبل جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بقوة لاسيما وان ثمة جهات ومنظمات وجمعيات تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للضغط على الناخبين لصالح توجهات وشخصيات سياسية محددة.