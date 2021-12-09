كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب أن وزير الدفاع بين غانتس، الذي سافر مساء أمس الاربعاء إلى واشنطن يحمل معه سلة مشتريات لاسلحة جديدة تلائم متطلبات الهجوم لتدمير المنشـآت النووية المبنية عميقاً في باطن الارض.

يواصل القادة الاسرائيليون التشكيك في المفاوضات النووية مع إيران.

اعتقلت إسرائيل معلمات وطالبات في مدرسة في القدس بعدما نفذت طالبة من المدرسة عملية طعنت خلالها اسرائيلية في المدينة وأصابتها بجروح.

تمكن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو من تجنيد نحو ثلاثة الاف شخص إلى مظاهرة في تل أبيب ضد حكومة نفتالي بينيت للمطالبة بإسقاطها.