من المقرّر أن تستأنف اليوم المفاوضات الرامية إلى إعادة تفعيل الاتفاق النووي الموقّع عام 2015 بين إيران ومجموعة 1+5 للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بعدما توقفت الجمعة الماضي، مع طلب لأطراف وقتاً لدراسة المقترحات الإيرانية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أمس أنّ المبعوث الأميركي الخاص بالملف النووي الإيراني روب مالي يعتزم السفر إلى فيينا لقيادة وفد بلاده في المحادثات.

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليزتروس أنّ المحادثات الحالية هي آخر فرصة أمام إيران.

أكد المنسّق الأوروبي لمفاوضات فينا حول الاتفاق النووي الإيراني أنريكي مورا أمس، أنّ لجنة مشتركة واتصالات ثنائية ومتعدّجة الاطراف ستعقد اليوم الخميس.

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أنّه حذّر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من عقوبات أميركية غير مسبوقة في حال هاجمت روسيا أوكرانيا.

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أنّ روسيا لديها الحق في الدفاع عن أمنها.

أفادت وزارة الخارجية الفرنسيّة أنّ رسائل حازمة نقلت إلى روسيا بشأن العواقب الاستراجية والضخمة التي ستنتج عن تعرَّض جديد لوحدة أراضي أوكرانيا.

قال المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، موقفنا واضح جداً، نريد أن تكون حرمة الحدود محترمة من الجميع، وأن يفهم كل طرف أنّ في حال لم يحصل ذلك فستكون هناك عواقب.

يستعد وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن للقيام بجولة في جنوب شرق آسيا الاسبوع المقبل.

غادرت المستشارة الابدية لألمانيا أنغيلا ميركل مقر المستشارية نهائياً أمس الاربعاء، بعد 31 عاماً من الحياة السياسية الحافلة منها 16 عاماً على رأس أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، وأتاحت المجال لبداية جديدة تعهد بها خلفها المستشار أولاف شولتس خلال مراسم تسلّمه السلطة.