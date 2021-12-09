بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس زيلرة رسمية ال قطر حيث استقبله أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعبّر الجانبان تعزيز العلاقات والاوضاع الاقليمية والدولية، وتأتي زيارة الأمير بن سلمان إلى قطر بعد سلطنة عمان ودولة الامارات.

أصدرت السعودية والامارات بياناً مشتركاً أكد العلاقات الراسخة والروابط التاريخية بين البلدين.

أقر محب النواب الاميركي، قانوناً يطلب من إدارة الرئيس جو بايدن الكشف عن ثروة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته والدائرة المقرّبة منه.

هدّد قائدالجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، باتخاذ إجراءات ضد بعض الدبلوماسيين الذين يقومون "بتحرّكات مريبة" ويحرّضون ضد القوات المسلّحة السودانية.

أشرف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أوسع عملية أمنية ضد "داعش" في شمال البلاد، أمس، متوعداً الارهابيين بملاحقتهم، وساوى الكاظمي بين الميليشيات و"داعش"، وقال: إنّ "داعش" ترعب الناس وهناك ميليشيات تفجّر وتقتل الناس، وكلا الإثنين برهب العراقيين.

أعلن الادعاء الفرنسي أمس إخلاء سبيل المواطن السعودي الذي ألقى القبض عليه في باريس فيما يتعلّق بقبضة جمال خاشقجي.

تصوّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مساء اليوم الخميس على فرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان.

دعا وزير الخارجية الفرنسية حان إيف لودريان من الجزائر أمس، إلى عودة "العلاقات الهادئة" بين البلدين بعد التوتّر الشديد الذي شهدته منذ أكثر من شهرين.

حذّرت الأمم المتحدة أمس قادة جنوب السودان من أنّ عملية السلام الهشّة القائمة حالياً تواجه تهديداً خطيراً نظراً لعدم تحقيقها أي تقدّم يذكر.

اقترح المجلس الأعلى للدولة اللّيبي وهو هيئة تؤدّي دور غرفة ثانية لالبرلمان، أمس تأجبل الانتخابات الرئاسيّة المقرّر إجراؤها في 24 كانون الأول إلى شباط، بسبب الخلافات المستمرّة بين العسكريين المتنافسين.