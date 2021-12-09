نداء الوطن – غادة حلاوي

قالت خلال اجتماعه أمس الاول قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان عدم تحويل أي مبلغ بالعملات الأجنبية الى الخارج، إلاّ على أساس سعر منصة صيرفة، لعدم قدرته على تحويل العملات الى الخارج بالسعر الرسمي للدولار وهو 1500 ليرة لبنانية. ووفق معلومات "نداء الوطن" فإن هذا القرار يشمل البعثات الدبلوماسية بما فيها رواتب الدبلوماسيين والايجارات التشغيلية وغيرها، وكذلك التزامات الدولة للمنظمات والهيئات الدولية، والتي بات على الدولة اللبنانية أن تشتري الدولار بسعر منصة صيرفة الذي يتراوح هذه الأيام بين 18 و19 ألف ليرة، لتحويل الدولار الى الخارج، ما يعني عملياً خفض مخصصات البعثات الخارجية وتخفيض رواتب السفراء ما يحتم إصدار المزيد من العملة الوطنية لتسديد الاحتياجات الخارجية. فهل بدأت خطة تقليص عدد البعثات الديبلوماسية مع وجود عدد منها غير مجدٍ، وتخفيض مخصصات السفراء والديبلوماسيين في الخارج؟ مصدر ديبلوماسي مقيم خارج لبنان اعتبر الخطوة محاولة لـ"محاصرة الديبلوماسية" قائلاً: "ان الاوضاع ما كان يجب ان تصل الى ما وصلت اليه، وكان يجب على الحكومة اتخاذ اجراءات مسبقاً لان الجميع يعلم ان الازمة المالية لم تعد تحتمل استمرار الوضع على ما هو عليه ولا بد من تخفيض عدد البعثات الديبلوماسية كي يتمكن المهم والاساسي من بينها من الاستمرار". وتابع أنّ القرار كان مفاجئاً ومن غير المعروف كيف ستكون آلية تنفيذه. وتعد ميزانية البعثات الديبلوماسية بما فيها رواتب السفراء والقائمين بالاعمال مرتفعة جداً في بلد على وشك اعلان افلاسه كلبنان، وهل يجوز ان يبلغ راتب سفير بحدود 25 ألف دولار بينما هو يقيم في دولة تفصلها عن لبنان مسافة ساعتين لا اكثر، او ان يتنعم سفير بإقامة خمس نجوم في بلد لا يبلغ عدد الجالية اللبنانية فيه المئة لبناني؟ وأضافت أنّ موازنة السفراء الاجمالية تبلغ ما يقارب 30 مليون دولار سنوياً، وتختلف رواتب السفراء بين دولة واخرى. كذلك قالت إنّ القرار أثار بلبلة لدى البعثات الديبلوماسية وفي وزارة الخارجية التي دعا وزيرها عبدالله بو حبيب الى عقد خلية ازمة لمناقشة الموضوع مع مصرف لبنان ووزارة المالية، ووضع تصور وتقديمه قبل اتخاذ اي خطوات تلحق الضرر بالبعثات الدبلوماسية والموظفين في السفارات، خاصة وان عدداً من العقود يجب تجديدها على ابواب العام الجديد. كما وتوجد بعثات يمكن جمعها كتلك المعتمدة في شرق اوروبا واقفال بعض القنصليات. وختمت متسائلةً تفتح الازمة على السؤال الاساسي المتعلق بالعاملين في الادارة العامة ومستقبلهم. فاذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعد بصرف مبلغ مليون ونصف مليون ليرة على سبيل مساعدة للموظفين، وعجزت المالية عن صرفه الشهر الماضي لعدم توافر الاعتمادات اللازمة، فكيف ستكون الحال مع مخصصات ورواتب السفراء والبعثات الدبلوماسية، ومن يمكن ان يضع خطة تؤمن تمثيل لبنان وحضوره بين دول العالم وتؤمن احتياجات السفراء وتغطيها ولا ترهق الدولة؟

الأخبار – رلى إبراهيم

تحت عنوان " التكاليف التشغيلية" تقضم 10% من قرض البطاقة التمويلية، كتبت "ابراهيم" في "الأخبار" فضيحة جديدة أقرّها مجلس النواب، بغالبيته، تتعلق باقتطاع 22 مليون دولار من قيمة المشروع المخصص لدعم العائلات الفقيرة من خلال برنامج شبكة الأمان الاجتماعي لتجييره إلى فريق عمل البنك الدولي لصرفه على تنفيعات وتكاليف وهمية. وقالت إنّ المفارقة أنّ "السياديين" الذين احتفلوا منذ 5 أشهر بتوفير هذه الملايين لدعم الفقراء، رضخوا لشروط البنك وأعادوا انتشالها من فم هؤلاء الفقراء. وعلى رغم أن الاتفاق عبارة عن قرض مستحق على الدولة لا هبة مجانية، ارتضى مجلس النواب ورئيس الحكومة إطلاق يد البنك الدولي لصرفه كما يراه مناسباً. من جهة أخرى، حصل تعاقد مع شركات أجنبية، لتراقب وتجمع الداتا وتقوم بالزيارات المنزلية لقاء 22 مليون دولار وذلك لمصلحة تكليف برنامج الأغذية العالمي. ويكاد يجزم المعنيون أن الشركات معروفة الهوية مسبقاً. وستتقاضى عن عملها 5% من قيمة القرض. كذلك يشرف البنك الدولي، إن عبر برنامج الأغذية العالمي أو شركة سيرين البريطانية، على داتا اللبنانيين، بما فيها سريتهم المصرفية التي هي شرط أساسي لقبول الاستمارة، بالإضافة إلى معلومات خاصة جداً مجمعة من هيئة شؤون السير ومن الأحوال الشخصية والأمن العام. وفي هذا السياق، طمأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عزمه مفاوضة البنك لتخفيض نحو 7 إلى 10 ملايين دولار من قيمة الـ22 مليون دولار... إن قبل البنك بطلبه. وذلك بسبب تهويل ممثلي البنك على الرئيس ميقاتي والنواب بأنهم سيراقبون طريقة سير العمل، وإن لمسوا شفافية سيقومون بالعمل لتوفير قرض ثانٍ لتمويل البطاقة التمويلية. وبذلك يريد البنك الدولي التأكد من شفافية وزارة الشؤون في ما خصّ هذا المشروع. علماً أنّ الثغرات والاستنسابية في عمل البنك بدأت تظهر منذ اللحظة الأولى لانطلاق عملية التسجيل، إن لناحية صعوبة ملء الاستمارة وطولها والتفاصيل المطلوبة فيها، أو لناحية الغربلة المباشرة للطلبات قبيل التأكد من صحة المعلومات، مما يسمح لمن هو غير مستحق من مزاحمة المستحق على حقوقه. علماً أن المبلغ الذي ستحصل عليه العائلة يبلغ 25 دولاراً كمبلغ مقطوع بالإضافة إلى 20 دولاراً لكل فرد، وبحسب ما صرح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار في مؤتمر إطلاق عملية التسجيل، فإنّ هذه المبالغ ستكون متوافرة بحلول آذار 2022، أي بعد ثلاثة أشهر.