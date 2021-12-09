وكالة الأناضول

أردوغان: سنمضي قدما في الإنتاج والتوظيف عبر فائدة منخفضة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ستمضي قدما في الإنتاج والتوظيف من خلال فائدة منخفضة وأسعار صرف متوازنة، في الوقت الذي تعمل فيه بسرعة على تطوير قدرات البلاد الصناعية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأربعاء، عقب ترأسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وبين أردوغان بلاده تهدف لضمان إنتاج وتوظيف ورخاء دائم.

وأشار أن من غير الممكن هذه المرة إيقاف الحملة التنموية الكبيرة لتركيا التي سبق أن حاولت تحقيقها مرات عديدة على مدى قرون ولم تكملها.

وأضاف: "لا الشعب ولا التاريخ ولا الدولة سيعفو عمن يلهث خلف انتهاز الفرص في الوقت الذي تخوض فيه تركيا أحد أكثر نضالاتها الاقتصادية حساسية".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بايدن: لن نتدخل عسكريا ضد روسيا حال غزت أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن نشر بلاده قوات على الأرض في أوكرانيا لردع غزو روسي محتمل "ليس مطروحا على الطاولة" وإنه يأمل في الإعلان عن اجتماع مع روسيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي، بحلول يوم الجمعة.

وصرح بايدن متحدثا للصحفيين عند مغادرته البيت الأبيض، وفق ما نقلته وكالة رويترز إنه ستكون هناك اجتماعات رفيعة المستوى مع روسيا وما لا يقل عن أربعة من حلفاء الناتو الرئيسيين "لمناقشة مستقبل مخاوف روسيا المتعلقة بحلف شمال الأطلسي".

وأضاف أن الولايات المتحدة عليها التزام أخلاقي وقانوني بالدفاع عن حلفاء الناتو إذا تعرضوا للهجوم، لكن هذا الالتزام لا يمتد إلى أوكرانيا.