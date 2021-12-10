نداء الوطن 7-12-2021

سانت إتيان يقيل بويل

اصبح كلود بويل اول مدرب تتم اقالته في الدوري الفرنسي لكرة القدم. بعد ان تخلى سانت إتيان متذيل الترتيب عن خدماته في اعقاب الهزيمة المذلة على ارضه بخماسية نظيفة ضد رين.

السلة الأميركية: فوز يوتا وهيوستن وتورونتو

واصل يوتا جاز ثالث المنطقه الغربية صحوته بفوز قاتل على مضيفه كليفلاند كافالييرز في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.

استقالة رئيس سمبودوريا

اعلن نادي سمبدوريا الإيطالي لكرة القدم ان رئيسه ماسيمو فيريرو استقال من منصبه بعد اعتقاله في قضية افلاس احتيالي.

الديار 8-12-2021

كيف يحسم ريال لقب الدوري الاسباني مبكرا

يسير ريال مدريد بخطى ثابتة نحو استعادة لقب الدوري الاسباني الذي ذهب لجاره اتلتيكو مدريد في الموسم الماضي.

كومان يفسد خطة تشافي

لعب الهولندي رونالد كومان المدير الفني السابق لبرشلونة دورا بارزا في تعطيل انتقال الاسباني فيران توريس نجم مانشستر سيتي الى البارسا في وقت سابق.