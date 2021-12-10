TL

شدد الرئيس المصري على "أنه اعطى توجيهاته الى الوزارات المختصة للاهتمام بكل مطالب لبنان وتلبيتها وفق الامكانات المتاحة" اما الجامعة العربية وبلسان امينها العام احمد ابو الغيط فقد أكد دعم الجامعة المستمر للبنان للخروج من الازمة المستحكمة التي يعيشها مشددا على الثقة بقدرة الرئيس ميقاتي على ادارة الاصلاحات المأمولة..

المنار

كورونيا حذر وزير الصحة فراس الابيض اللبنانيين، فكورونا تصعد من فعاليتها، ومتحورها اوميكرون يبدو انه وصل الاراضي اللبنانية مع اصابتين يتم حجرهما ووضعهما مستقر..

nbn

في الشأن المالي والمصرفي برز قرار مصرف لبنان الخاص بالراغبين في الاستفادة من التعميم 151 وفيه رفع سعر صرف الدولار من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة.

قبل اعلان (المركزي) عن هذا القرار كان لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والحاكم رياض سلامة في عين التينة حيث جرى التوافق على اعداد اقتراح يضمن قانونية أموال المودعين حتى آخر قرش وزيادة مقدار قيمة الدفع الشهري بالدولار والليرةْ قبل البحثْ بأي صيغة للكابيتال كونترول او لغيره.

mtv

ايها اللبنانيون، اعلموا بأن لا أحد في العالم يريد حصار لبنان، وأسباب الحصار التي نعاني من ويلاته، هي لبنانية بامتياز، إذ يكفي أن ننظر الى ما طالب به الرئيس ماكرون والأمير محمد بن سلمان والرئيس السيسي ورئيس دولة قطر ، لنكتشف أنها مطلب كل لبناني عاقل، ومطلب الثورة نفسها، ومن رفض تطبيق مضامينها، هي المنظومة. فهي التي ترفض الاصلاح ومحاربة الفساد، وترفض ردع حزب الله عن تعطيل المؤسسات ومجلس الوزراء ، والقضاء ، وعلاقات لبنان بالعرب والعالم.

NTV

كرر وزير الخارجية فيصل بن فرحان الكلام عن أن ليس هناك أزمة بين السعودية ولبنان وقال إن الأزمة هي بين حزب الله والشعب اللبناني وأضاف: يجب أن نرى أفعالا لا أقوالا من الحكومة اللبنانية، وأن نرى إصلاحات حقيقية على أن الأقوال من الحكومة والرئاسة اللبنانية على حد سواء كانت تغلب على الأفعال.

OTV

برزت قضية جديدة موضوعها توظيف اللاجئين الفلسطينيين، ما استدعى تغريدة عالية السقف من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تلاها توضيح وإعلان عن مؤتمر صحافي اليوم من وزير العمل مصطفى بيرم، ومع استئناف المحقق العدلي طارق البيطار لعمله،

LBC

في قضية انفجار مرفأ بيروت ، عاد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى عمله ، لتعود التوقعات عن بدء جولة مواجهة جديدة بينه وبين القوى السياسية التي تواصل مخاصمته، في ظل معطيات بأنها ستكون له مرة أخرى بالمرصاد، وهذه القوى لن تستسلم، على رغم انسداد معظم المنافذ القانونية المتاحة أمامها.

الميادين

أشار الناطق باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​، إلى أن الرئيسين الروسي، ​فلاديمير بوتين​ والأميركي، ​جو بايدن​، أكدا في قمتهما الأخيرة ضرورة تنسيق المسائل حول حلف ​الناتو​ مع أعضائه الآخرين.

الجزيرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن على الحكومات إعادة تقييم خطط استجابتها لمرض كوفيد-19، وتسريع برامج التطعيم للتصدي للنسخة المتحورة من فيروس كورونا "أوميكرون"، لكنها أضافت أن من السابق لأوانه تحديد مدى فاعلية اللقاحات الموجودة في الوقاية من المتحور الجديد.

العربية

كشف المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، خيارات الحلف للرد على "العدوان الروسي" المتزايد على أوكرانيا.