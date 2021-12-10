لبنان الحر

كشف وزير الصحة العامّة فراس أبيض، أن هناك حالتين بالتتبع الجيني عبر فحص الـ PCR، أظهرت تعديلاً جينياً يؤشر إلى إمكانية إصابة هذين الشخصين بمتحور أوميكرون.

وأشار أبيض إلى أن الحالتين القادمتين من أفريقيا عبر "مطار بيروت الدولي" بصحة جيدة، وعوارضهما خفيفة ويلتزمان الحجر منذ قدومهما إلى لبنان.

صوت لبنان

اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد زيارته مقر ​جامعة الدول العربية​ في القاهرة، أن "زيارة الجامعة هي للتعبير اولا عن شكري للأمن العام احمد ابو الغيط على جهده في جمع الكلمة العربية الواحدة وعلى دعمه الدائم للبنان حيث كان السباق في الاتصال لكي يكون الى جانب لبنان دائما".

radio orient

أشار عضو "كتلة المستقبل" النّائب ​محمد الحجار​، إلى أنّ "أعداد الإصابات تتصاعد، وضحايا "​كورونا​" تتزايد في الإقليم وكذلك في ​لبنان​".

وأكّد أنّ "المطلوب التزام تام بالأساليب الوقائيّة، بالتلقيح وبالتباعد الاجتماعي وارتداء ​الكمامات​"، لافتًا إلى أنّ "كلّ من يتلكّأ بالالتزام، يساهم بشكل أم بآخر بانتشار الوباء وفقدان الأحبّاء. حمى الله الجميع".

اذاعة النور

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في اليوم الأول لدوامه في قصر الاونيسكو، ومن باب تكريسه لهذا القصر كمقر اساسي لوزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية، كلاً من الفنانة رونزا، ورئيس رابطة الاساتذة في المعهد الوطني العالي للموسيقى "الكونسرفتوار" إدي دورليان، والكاتب شكري انيس فاخوري، في حضور مستشاريه الدكتور فواز كبارة والبروفسور روك انطوان مهنا.

صوت المدى

اشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في بيان الى انه "منذ توليه منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العام 2002، انتهج الدكتور محمد كركي سياسة تفعيل أجهزة الرقابة المالية والصحية لتحسين تحصيل الإيرادات وضبط الإنفاق عبر اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة، وذلك من أجل تمكين الصندوق من تقديم أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية للمضمونين. وقد نجح الدكتور كركي، من خلال نهج الأمانة وحسن الأداء، بتوظيف الأموال التي ترفد الى الصندوق على أفضل وجه، لتأمين رعاية صحية لائقة للمضمونين ودفع التقديمات الاجتماعية لهم".