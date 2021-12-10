استؤنفت أمس في فيينا المفاوضات الدولية الرامية لإحياء الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران، بعد "وقفة تشاورية". وأكد منسق الاتحاد الأوروبي في المحادثات إنريكي مورا، ضرورة ردم الخلافات "بواقعية"، وقال للصحافيين بعد اجتماع اللجنة المشتركة بين الأطراف المختلفة إن "المهمة صعبة للغاية".

بدءاً من العام الجديد، ستترأس باريس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر تتزامن مع المعركة الرئاسية التي ستُجرى على دورتين في 10 و24 أبريل (نيسان) القادم. واستبق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يعلن بعد ترشحه لخوض غمارها، التساؤلات التي ستُطرح حول كيفية التوفيق بين واجباته الرئاسية والتحضير للانتخابات من جانب وتحمل مسؤولية رئاسة الاتحاد الأوروبي من جانب آخر. وفي المؤتمر الصحافي المطول، الأول من نوعه الذي عقده في قصر الإليزيه منذ عامين وخصصه لرسم الأولويات الفرنسية لرئاسته الاتحاد، أكد ماكرون أنه سيتحمل مسؤولياته حتى آخر دقيقة ويمارس الولاية التي أوكلها إليه الشعب الفرنسي ديمقراطياً حتى نهاية هذه الولاية.

بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء أمس أطول رحلة خارجية له تشمل بريطانيا التي يصل إليها اليوم الجمعة قبل أن يتوجه إلى إندونيسيا وماليزيا وتايلند لرفع انخراط الولايات المتحدة مع رابطة جنوب شرقي آسيا، آسيان إلى مستويات لا سابق لها وإجراء مشاورات حول مستقبل العلاقات مع كل من الصين وروسيا والأوضاع في دول مثل أوكرانيا وميانمار. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن بلينكن سيحضر

اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى في مدينة ليفربول البريطانية في نهاية هذا الأسبوع قبل أن يتوجه إلى إندونيسيا وماليزيا وتايلند.

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن بلاده تعتزم تزويد تركيا بدفعة جديدة من أنظمة "إس 400" الصاروخية المضادة للأهداف الجوية. وأضاف بيسكوف، في مقابلة مع قناة "أنتينا" اليونانية، ردا على سؤال بهذا الصدد أن "لدينا بعض التفاهمات مع شركائنا الأتراك، ونأمل في ذلك"، معتبرا أن الولايات المتحدة تعجبها لعبة العقوبات.

قال رئيس هيئة الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف إن أي استفزازات من قبل سلطات أوكرانيا في دونباس لحل الأزمة بالقوة سيتم إحباطها. ولفت، في تصريحات أمس (الخميس)، إلى أن تزويد أوكرانيا بالطائرات والمسيرات والمروحيات سيدفع كييف إلى القيام بخطوات خطيرة، مؤكدا أن السلطات الأوكرانية لا تفي باتفاقات مينسك.