شهدت جولة المباحثات الرسمية التي عقدها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آلـ خليفة، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون ومد جسور التضامن والتكامل بين البلدين. كما تناولت المحادثات تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

عبرت قافلة مساعدات إنسانية أممية أمس مؤلفة من 14 شاحنة مناطق حلب الخاضعة لسيطرة النظام السوري، إلى مناطق في إدلب، عبر معبر سراقب والترنبة بريف إدلب الشرقي، الفاصل بين قوات النظام وفصائل المعارضة.

عادت الاغتيالات والاستهدافات إلى درعا والسويداء بعد أسابيع على انتهاء روسيا من "تسويات جديدة" في جنوب سوريا، أسفرت عن عودة قوات الحكومة وتخلي مقاتلين معارضين عن أسلحتهم. وراح ضحية عملية اغتيال أحد أبرز أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض الممثلة للمنطقة الغربية في درعا الشيخ أحمد البقيرات، صباح الخميس، في بلدة تل شهاب بريف درعا العربي، حيث تعرض لإطلاق نار مباشر من قبل ملثمين يستقلون دراجة نارية.

قال رئيس الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، إن "الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سوريا يقلل من فاعلية القتال ضد الإرهابيين، ويساعد المسلحين في محاولة توسيع نفوذهم".

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي بإجماع كل أعضائها، أمس، فرض عقوبات على "المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان". وصوّتت اللجنة لإقرار مشروعين لفرض العقوبات؛ الأول يُدين "الانقلاب العسكري في البلاد ويدعم الشعب السوداني"، والآخر بعنوان "قانون ديمقراطية السودان" ويشمل "عقوبات ملزمة" على المسؤولين عن زعزعة العملية الانتقالية بقيادة مدنية في البلاد.

أرجأت المفوضية العليا للانتخابات الليبية إعلان القائمة النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية. فيما نفى سعيد القصبي، رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية، تحديد موعد نهائي حتى الآن لإعلان هذه القائمة، وذلك بعد عملية متشعبة للطعون القضائية بشأن أهلية 98 مرشحاً، سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات؛ حيث من المنتظر إدلاء أكثر من 2.4 مليون ليبي بأصواتهم.

خلّف حريق اندلع، مساء أمس، بمقر حركة النهضة التونسية في وسط العاصمة، وفاة شخص واحد، وإصابة علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة، بإصابة بالغة.

أدانت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية، كارن ساساهارا، استمرار وجود قوات أجنبية و"مرتزقة" في ليبيا، وجددت الدعوة إلى مغادرة كل هذه القوات فوراً من هناك، ومن بينها قوات روسيا، وتركيا، وسوريا، وتشاد، والنيجر، والسودان. وقالت ساساهارا في جلسة استماع، عقدتها لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس النواب، أمس، إن الولايات المتحدة تتشاور باستمرار مع تركيا لسحب هذه القوات، مشيرة إلى أن أنقرة "تعلم جيداً أن القوات الأجنبية يجب أن تغادر البلاد بناءً على اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) 2020".

حل أيمن بن عبد الرحمن، رئيس الوزراء الجزائري، أمس، في زيارة عمل إلى تونس، يجري خلالها مباحثات مع نظيرته التونسية نجلاء بودن، كما يلتقي الرئيس التونسي قيس سعيد. وذكرت مصادر دبلوماسية تونسية أن هذه الزيارة قد تكون في إطار الإعداد لزيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس، الذي صرح نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اعتزامه القيام بزيارة تونس لتعزيز التشاور والتعاون بين البلدين.