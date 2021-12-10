الجمهورية – راكيل عتيّق

تناولت موضوع الانتخابات وقالت: يؤكّد الرؤساء والقوى السياسية في لبنان، أنّ الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى في موعدها، وسط إصرار دولي على حصولها دون أي تأخير، وقد بدأت الوفود الغربية المعنية بهذا الاستحقاق زياراتها لبيروت ومعاينتها عن كثب التحضيرات لهذا الموعد الدستوري. لكن على الرغم من الخط الأحمر الخارجي على تطيير الانتخابات أو تأجيلها، تتوجّس جهات معارضة من محاولة التمديد لمجلس النواب أو تأجيل الانتخابات تحت ذرائع عدة، مثلما طُيِّرت الانتخابات الفرعية بحجة "كورونا"، وذلك انطلاقاً من مصالح متقاطعة بين قوى رئيسية تشكّل مجلس النواب الحالي، على التأجيل والتمديد. إلّا أنّ رئيس الجمهورية يؤكّد لجميع زواره، أنّ الانتخابات ستُجرى في الربيع المقبل. من جهتها تقول مصادر قريبة من الثنائي الشيعي: إنّ "هناك إرادة دولية وداخلية لإجراء الانتخابات، وأحد لا يجرؤ على تعطيلها". وتؤكّد أنّ حزب الله ليس خائفاً من الانتخابات. وتجزم هذه المصادر، في أنّ "لا خوف من الانتخابات لا لدى حركة أمل ولا حزب الله، مشيرةً الى أنّ الأكثرية العُظمى من المغتربين الشيعة الذين تسجّلوا للاقتراع ستكون أصواتهم للثنائي.

الأخبار – ليا القزي

قالت إنّه لم يمرّ أسبوع على إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موقفاً رافضاً لزيادة سعر صرف "الدولار المصرفي" بحجّة أنّ "السيولة الإضافية التي ستنتج منه سترفع سعر الدولار بشكل مهم"، حتى تراجع عن كلامه وطرح على المجلس المركزي زيادته بنسبة 105% من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة. أُقرّ الاقتراح بلا أي نقاش في أي سياسة نقدية استدعت ذلك. هي سياسة استنسابية رعناء يمارسها سلامة منذ سنتين ونصف سنة بشراكة مع قوى السلطة. فقد أشارت المعلومات إلى أنّ الرئيس نبيه برّي طلبها من سلامة، والأخير لبّى. ستترتّب على هذا القرار مفاعيل تضخميّة متواصلة تضاف إلى تداعيات رفع الدعم، وجميعها يؤدي إلى ارتفاع متدرّج وثابت لسعر الدولار. وبحسب أعضاء في المجلس المركزي، فإنّ القرار أخذ في الاعتبار أنه لن تكون هناك زيادة كبيرة في الكتلة النقدية المتداولة بالليرة اللبنانية، وسيتم خفض نسبة "الهيركات" على الودائع. لكن المجلس يغفل أنّ "الهيركات" وقع بنسب عالية على عدد كبير من المودعين، ولا سيما أصحاب الودائع الأصغر، وأنّ الكتلة النقدية ستزداد حكماً وستضاف مفاعيلها الى المفاعيل المستمرة لرفع الدعم. هي مفاعيل تضخمية متدرّجة وشبه ثابتة قد تؤدي إلى رفع سعر الدولار بثبات أيضاً على مدى الأشهر المقبلة. وفي الخلاصة، قالت إنّه وبنتيجة هذا التعديل على التعميم، فإنّ المودعين سيحصلون على القليل من الليرات الإضافية التي ستتدنّى قيمتها بمرور الوقت، وسيدفعون هم وباقي أفراد المجتمع الكثير من التضخّم في الأسعار والفقر والبطالة والهجرة.