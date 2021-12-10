روسيا اليوم

رئيس الأركان الروسي: الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سوريا يقلل من فعالية القتال ضد الإرهابيين

قال رئيس الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، إن الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سوريا يقلل من فعالية القتال ضد الإرهابيين، ويساعد المسلحين في محاولة توسيع نفوذهم .

وأضاف غيراسيموف في تصريح أمام الملحقين العسكريين للدول الأجنبية، اليوم الخميس، إن "الجماعات المسلحة غير الشرعية لم تتخل عن خططها لتوسيع مناطق نفوذها"، معتبرا أن "الوجود العسكري غير الشرعي للولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى في سوريا، يُسهم في ذلك ويقلل من فعالية مكافحة الجماعات الإرهابية".

وأوضح رئيس هيئة الأركان الروسية أن القوات الجو-فضائية الروسية تواصل إلى جانب القوات الحكومية السورية، غاراتها على الجماعات الإرهابية، فيما تقدم في الوقت نفسه المساعدة في عودة اللاجئين واستعادة البنية التحتية للحفاظ على سلامة الأراضي السورية ووحدتها.

وقال غيراسيموف: "في منطقة خفض التصعيد في إدلب، يجري العمل مع الجانب التركي لتنفيذ الاتفاقات القائمة والحفاظ على وقف الأعمال العدائية".