وكالة الأناضول

تركيا تسجل رقما قياسيا في صادراتها إلى إيطاليا

سجلت الصادرات التركية إلى إيطاليا رقما قياسيا بلغ مليارا و39.2 مليون دولار، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، نمت الصادرات التركية إلى إيطاليا بنسبة 40.6 بالمئة، خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2020.

وحلت إيطاليا في المركز الرابع ضمن قائمة أكثر البلدان استيرادا من تركيا، خلال نوفمبر الماضي، وذلك بعد ألمانيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتصدر قطاع السيارات، قائمة المنتجات التركية الأكثر تصديرا لإيطاليا، خلال نوفمبر الماضي، بواقع 181.4 مليون دولار.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الأركان الروسية: حلف الناتو زاد من نشاطه عند حدود بلادنا

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، ازدياد النشاط العسكري لحلف الناتو في المنطقة المجاورة للحدود الروسية في السنوات الأخيرة.

وقال غيراسيموف في إجاز صحفي أمام الملحقين العسكريين للدول الأجنبية، اليوم الخميس: "التوتر في أوروبا لا يتراجع. في السنوات الأخيرة، ازداد النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي بشكل ملحوظ. يتم إجراء نحو 40 تمرينًا عسكريًا رئيسيًا للناتو سنويًا في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية".

بحسب غيراسيموف، خلال تدريبات الحلف يتم إعادة نشر عدد كبير من القوات على حدود الاتحاد الروسي، بينما يبقى جزء من المعدات العسكرية في أماكن المناورات.

وأضاف: "هذا العام، تم إجراء تمرين واسع النطاق بعنوان "المدافع عن أوروبا"، والذي لم تشارك فيه دول الحلف فقط، ولكن أيضًا دول عدم الانحياز - السويد وفنلندا والنمسا. في غضون ذلك، تم إعادة نشر وحدات كبيرة من القوات على الحدود الروسية. اكتملت التدريبات لكن في الوقت نفسه لم يتم سحب جزء من عتاد الولايات المتحدة من أوروبا بعد".