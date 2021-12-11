TL

المحاولات الجادة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء كان اللقاء الذي جمع بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيسي الجمهورية والحكومة حيث اطلع الرئيس ميقاتي الرئيس عون على نتائج المحادثات التي اجراها في القاهرة.. البحث تطرق الى عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلبا على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين كما كان بحث في الانعكاسات السلبية لتعميم حاكم مصرف لبنان حول السحوبات لاسيما وأن لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي..

المنار

سياسيا لا جديد يذكر، والشكوك بنوايا الحلول على حالها، فيما كانت زيارة رئيس الحكومة الى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون، طبيعية، بحسب الرئيس ميقاتي ..

nbn

قال الرئيس بري إلى ان البرلمان كلمته منذ اليوم الاول بأنه لن يغطي رئيسا او زيرا او نائبا كان مقصرا وان دماء الضحايا وخراب بيوت الناس لا ينبغي استغلالها في سوق السياسة او استثمارها في الانتخابات النيابية وغيرها

mtv

رئيس الجمهورية يؤكد لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان أن لبنان متمسك اليوم اكثر من اي وقت مضى بمضامين الاعلان العالمي.

NTV

الموقف السعودي الرسمي فقد تكرر اليوم من البيان المشترك في البحرين وحمل العبارات نفسها لناحية الحرص على على وحدة الأراضي اللبنانية وأهمية إجراء إصلاحات شاملة وحصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية.

OTV

الرئيس عون اكد في الذكرى الـ73 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، ان لبنان الذي كان احد المساهمين الأساسيين في وضع هذا الإعلان من خلال مساهمة الدكتور شارل مالك في صياغته، متمسك اليوم اكثر من أي وقت مضى بمضامين هذا الإعلان وبنوده، لأنها تشكل بحد ذاتها دستورا دوليا من شأنه ان يجعل الانسان في صلب السياسات الدولية لجهة الاعتراف بها والعمل على احترامها. وشدد الرئيس عون على ان لبنان اليوم يناضل من اجل تكريس احترام هذه الحقوق وصيانتها وهو لطالما آمن بها وكان رائدا في اطلاقها.

LBC

الاتحاد الأوروبي كشف أنه لا تزال هناك سبع أو ثماني نقاط، بحاجة للاتفاق عليها من أجل إبرام اتفاق، وأنها تمثل "نقاطا سياسية كبيرة".

الميادين

أكد نائب قائد ​الحرس الثوري الإيراني​ ​علي فدوي​، في تصريح صحفي، أن "إسرائيل لا تجرؤ على تنفيذ تهديداتها، لأنها ستزول إن فعلت ذلك"، مشيرًا إلى "أننا أعددنا العدة وجاهزون تماما لتسوية إسرائيل بالأرض، إن هاجمتنا".

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" أن "وزير الدفاع الأميركي ​لويد أوستن​ ووزير الأمن الإسرائيلي ​بيني غانتس​، بحثا الجاهزية العسكرية بمواجهة التهديد المشترك، الذي تمثله إيران".

العربية

أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، على "اننا مستعدون للجلوس حول طاولة المفاوضات مع روسيا، لكننا غير جاهزين للتخلي عن حق الدول في الانضمام إلى الحلف