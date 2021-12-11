لبنان الحر

أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا، الى انه "ثبت علمياً ألا مصلحة للتيار الوطني الحر وحزب الله في إجراء الانتخابات، لأن الأغلبية النيابية سوف تنتقل من صفوفهم لصالح الفريق الآخر، مؤكدا أن الحزب ومعه التيار سيذهبون مرغمين إلى الانتخابات لأنهما غير قادرين على تطييرها أو تأجيلها بفعل الواقع الشعبي الذي يعاني من الجوع والإفلاس، وبفعل الواقع الاقتصادي الضاغط.

صوت لبنان

عرض رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ مع رئيس مجلس الوزراء ​نجيب ميقاتي​، بعد ظهراليوم في ​قصر بعبدا​، الأوضاع العامة في البلاد ونتائج المحادثات التي اجراها الرئيس ميقاتي خلال زيارته الى ​جمهورية مصر​ العربية.

radio orient

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات جوني القرم، أن "محطات إرسال عائدة إلى شركة ألفا تتعرض إلى عمليات سرقة منظمة، تتسبب بأضرار تنعكس سلبا على أداء الشبكة، وينتج عنها إنقطاع كلي أو جزئي في خدمات التخابر الصوتي والإنترنت عن آلاف المشتركين".

اذاعة النور

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنه طلب خلال زيارته الرسمية إلى مصر، دعما في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بشكل عاجل.

صوت المدى

قال النائب طوني فرنجيه، أن: "خطابنا لم يتغير ومشروعنا وطني وضميرنا مرتاح، وقوتنا نستمدها من الناس, وهناك ضرورة للتعاون لتجاوز هذه المرحلة الأصعب من تاريخ لبنان، وقوتنا نستمدها من الناس".