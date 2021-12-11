نداء الوطن/ كلير شكر

تناولت موضوع التحقيقات في انفجار بيروت وتأثيرها على عمل الحكومة وقالت، لم يتردد رئيس مجلس النواب في وصف المحقق العدلي بـ"المتآمر" وذلك على أثر لقاء الأخير وفد أهالي الموقوفين، حيث يبدو أنّ الكلام الذي قيل أن المحقق العدلي قاله في تلك الجلسة، أثار استياء المعترضين على سلوكه، ما دفع الرئيس بري إلى التوجّه "بالمباشر" في انتقاده، مع العلم أنّ وزير الثقافة محمد بسام المرتضى شنّ أكثر من هجوم سياسي على البيطار ومعه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. وفي هذا السياق، وفور استئنافه التحقيقات سارع المحقق العدلي إلى الطلب بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرَيْن في حقّ وزير المالية السابق علي حسن خليل، وبشكل فوري، مع العلم أنّ كلّ المؤشرات السياسية كانت في اتجاه البحث عن تخريجة تعيد إحياء جلسات مجلس الوزراء من جديد، فيما التطورات القضائية تثبت أنّ الأمور عادت من جديد إلى نقطة الصفر لترفع حدّة التوتر بين الجبهة المدافعة عن البيطار وتلك الراغبة في تطويق مهامه. بهذا المعنى، ستصاب حكومة الرئيس ميقاتي بمزيد من الضربات التي ستحول دون التئام مجلس الوزراء في القريب العاجل، رغم المحاولات التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون لتجاوز مطب مقاطعة الثنائي الشيعي والضغط الذي يمارسه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل للدفع باتجاه عقد جلسات لمجلس الوزراء "بمن حضر"... إلا أنّ ميقاتي لن يفعلها. وعليه، يعمل رئيس الحكومة على استبدال جلسات مجلس الوزراء بترؤس لجان وزارية علّها تنجح في تمرير الوقت بأقل الأكلاف الممكنة. إلاّ أنّ هذا النهج لا يلقى قبولاً من جانب رئاسة الجمهورية التي تصرّ على عقد جلسات لمجلس الوزراء من دون اضطرارها لإجراء مقايضة سياسية - قضائية كما يريدها الثنائي الشيعي. ويُرجّح أن تشهد الأسابيع المقبلة تجاذباً بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثالثة حول كيفية إدارة مرحلة "الموت السريري" وكيفية اتخاذ القرارات، إذا ما رفضت الرئاسة الأولى التوقيع على المراسيم الجوالة والموافقات الاستثنائية.

الجمهورية/ راكيل عتيّق

بعد الدخول الفرنسي على خط الأزمة اللبنانية - السعودية، ونجاح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للرياض ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في كسر القطيعة السعودية تجاه لبنان، باتصال ثلاثي ضمّهما الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تلاه بيان فرنسي - سعودي مُشترك بخصوص لبنان، وذلك إثر استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي والتي وُضعت ورقة "حسن نية" لبنانية في يد ماكرون مدخلاً للبحث مع السعودية، عوّل أفرقاء لبنانيون ومن بينهم ميقاتي على متابعة الاتصال والبيان بخريطة إجراءات سعودية إيجابية تجاه لبنان، خصوصاً أنّ فرنسا راعية "إعادة العلاقات" وتتابع هذه المبادرة، لكن حتى الآن لم تُستتبع "العودة السعودية" بأي إجراءات، ولا حتى بالعودة عن القرارات المتخذة ضدّ لبنان إثر تصريح قرداحي، مثل عودة السفراء والتراجع عن وقف الاستيراد. وفي هذا السياق، تعتبر مصادر قريبة من الرئيس ميقاتي أنّ البيان الفرنسي - السعودي بعد الاتصال الثلاثي يشير إلى رغبة سعودية في إعادة التواصل مع لبنان وفتح صفحة جديدة بين الدولتين، وترى أنّ هناك مصلحة لدى دول الخليج بأفضل علاقات عربية ـ عربية لأنّ هذا يساعدها أيضاً في الملفات الإقليمية. وترى جهات سياسية أنّ هذا الموقف الخليجي يشير الى أنّ لبنان مطلوب منه اتخاذ خطوات جدية لكي يتمكّن من إعادة وصل ما انقطع مع هذه الدول. من جهته، ما زال الرئيس ميقاتي ينتظر بشائر خليجية إيجابية، معولاً على الراعي الفرنسي، كذلك على جامعة الدول العربية ومصر. وتعتبر المصادر القريبة من رئيس الحكومة، أنّ زيارته أمس الأول لمصر نتج منها أمران أساسيان: الأول قرار بمساعدة لبنان على مستوى الغاز المصري والثاني على مستوى العلاقة اللبنانية - السعودية وبعض دول الخليج. كذلك لا تنكر المصادر القريبة من رئيس الحكومة أنّ هناك حاجة ملحّة إلى انعقاد مجلس الوزراء، تذكّر بأنّ هذه الدعوة أُطلقت الى جميع الأفرقاء السياسيين، فصحيح أنّ الرئيس ميقاتي رئيسٌ للحكومة لكنّه ليس مسؤولاً منفرداً عن انعقاد مجلس الوزراء، فهناك رئيس للجمهورية ورئيس لمجلس نواب وأفرقاء سياسيون مشاركون في الحكومة، يشكّلون مجتمعين التركيبة السياسية المسؤولة عن كلّ أمر في البلد، وهو وضعهم أمام مسؤولياتهم.