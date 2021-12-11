روسيا اليوم

أوشاكوف يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى الهند

قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إن الوفد الذي سيرافق الرئيس فلاديمير بوتين في زيارته إلى الهند، سيضم وزيري الخارجية والدفاع سيرغي لافروف وسيرغي شويغو. وسيضم الوفد أيضاً رئيس شركة "روسنفت" إيغور سيتشين لأنه سيتم خلال الزيارة، توقيع اتفاقات حول التعاون في مجال الطاقة.

وأضاف أوشاكوف، أن الرئيس بوتين سيزور الهند يوم 6 ديسمبر، وسيجري مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وستجري المباحثات بين الزعيمين دون "روتين بروتوكولي"، وذلك مع الأخذ بالاعتبار الوضع الوبائي. وعن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها، أشار أوشاكوف إلى أنه من المتوقع إبرام 10 اتفاقيات ثنائية بين البلدين تطال مختلف المجالات، مشدداً على أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها. وأضاف أن روسيا والهند تدرسان إمكانية التطوير المشترك لحقول الطاقة في الجرف القطبي الشمالي والشرق الأقصى الروسي. ولفت إلى أن الطرفين يوليان الأولوية للتعاون في مجال الطاقة، كما أن البلدين مهتمان بتنفيذ مشاريع الغاز الطبيعي المسال المشتركة.

روسيا اليوم

شاهد.. مقاتلة روسية ترافق طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلة من طراز "سو-30" تابعة لقواتها رافقت طائرة استطلاع أمريكية فوق المياه الدولية للبحر الأسود. وقالت الوزارة، في بيان أصدرته مساء الجمعة: "رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية يوم 10 ديسمبر فوق المياه الدولية للبحر الأسود هدفا جويا كان يقترب من حدود دولة الاتحاد الروسي. ولتحديد هوية الهدف الجوي ومنع اختراق حدود الاتحاد الروسي تم إقلاع مقاتلة من طراز سو-30 من قوام قوات الدفاع الجوي الدورية للمنطقة العسكرية الجنوبية".