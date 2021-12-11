وكالة الأناضول

لبنان.. قتلى وجرحى بانفجار ذخائر في مخيم للاجئين الفلسطينيين

قالت وسائل إعلام لبنانية وشهود عيان، إن عددا من القتلى الجرحى سقطوا، الجمعة، جراء انفجار ضخم هز مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان. وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، أن الحادث ناجم عن انفجار ذخيرة في أحد "مراكز حركة حماس وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى" دون تحديد عدد. فيما قال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن الانفجار سبقه حريق اندلع في المخيم الواقع قرب مدينة صور جنوبي لبنان. وأضاف الشهود، أن الجيش اللبناني فرض طوقا أمنيا مشددا في محيط المخيم. وحتى الساعة (20:40) ت.غ لم تصدر السلطات اللبنانية أو حركة "حماس" أي تعقيب بشأن الحادث. ويعيش في المخيم نحو 20 ألف لاجئ وهو واحد من بين 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان البالغ عددهم 200 ألف وفق الأمم المتحدة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير الخارجية السعودي: جولة ولي العهد الأخيرة تعبر عن مفهوم "الخليج الواحد"

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إن جولة ولي العهد محمد بن سلمان التي زار خلالها عددا من بلدان منطقة الخليج، عبرت عن مفهوم "الخليج الواحد". وأضاف الوزير السعودي، أن جولة ولي العهد الأخيرة عبرت أيضا عن المصير المشترك لبلدان المنطقة، مشيرا إلى أن توقيتها يعزز "مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب". وتابع ابن فرحان في تغريدة، أن المملكة تعمل مع الدول "الشقيقة" في المنطقة لدعم الأمن والاستقرار والازدهار للبلدان والشعوب.