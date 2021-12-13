الجمهورية 7/12/2021

الكحول تهدد الدماغ

أظهرت دراسة صادرة عن جامعة كامبريدج، أن هناك نوعاً من المشروبات يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بعد إجراء أبحاث استمرت 10 سنوات رد خلالها الباحثون نحو 500 ألف مشترك، حيث وجدت الاحصاءات الحالية نحو 16 من كل 100 رجل و20 من كل 100 امرأة يصابون بسكتة دماغية في حياتهم في المملكة المتحدة.

نداء الوطن 8/12/2021

الميكروبلاستيك تسلَل الى الحاجز الدموي الدماغي

تتفكك كمية كبيرة من المخلفات البلاستيكية التي يصل منها ملايين الأطنان المترية الى البحر سنوياً وتتحول الى أجزاء ضئيلة تحت تأثير قوى المحيط، وقد بدأ الباحثون يستكشفون معنى هذه العملية بالنسبة الى الكائنات الحية التي تستهلكها. وكشفت دراسات نوعاً من التهديد على الكائنات البحرية، منها إضعاف القدرات اللاصقة للعضلات، وإعاقة القدرة المعرفية لدى السلطعون الناسك، وظهور مشاكل مثل تمدد الأوعية الدموية وتغير الإنجاب لدى الأسماك.

الشرق الأوسط 11/12/2021

دهون الجلد سلاح طبيعي لصد "بَق الفراش"

وجد باحثو علم الحشرات بجامعة كنتاكي الأميركية أن "الدهون الثلاثية في الجلد تمنع (بَق الفراش) من البقاء لفترة طويلة على المضيف البشري". و"بَق الفراش" حشرات صغيرة ذات لون بني مائل للاحمرار، تلدغ الجلد المكشوف للبشر والحيوانات أثناء النوم لتتغذى على دمائهم، والمعروف أن روائح جسم الإنسان وثاني أكسيد الكربون والدفء تساعد على جذبه، لكن الدراسة الأخيرة المنشورة في دورية "ساينتفيك ريبورتيز"، أظهرت أن سبب عدم بقائهم على البشر مثل الآفات الأخرى، مثل القمل، هو "الدهون الثلاثية في الجلد". وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف سبب عدم إعجاب "بَق الفراش" بالدهون الثلاثية وما إذا كانت هناك مواد طاردة أخرى لبق الفراش في جلد الإنسان أن "هذا يمكن أن يكون بداية مهمة للسيطرة على (بَق الفراش) بشكل أكثر (فاعلية)"، و"قد يكون هناك العديد من الفرص للاستفادة من اكتشافنا، واستخدام النتائج التي توصلنا إليها لردع بق الفراش، وبالتالي تقليل انتشاره."