TL

يبدا الاثنين الموفد الفرنسي المكلف تنسيق المساعدات الدولية في لبنان السفير بيار دوكان زيارة الى بيروت وهو سيعقد لقاءات مع كبار المسؤولين للاطلاع على مصير خطة التعافي ومسار الإصلاحات.

المنار

قرار سوري باعلان فتح الحدود امام اللبنانيين بشروط صحية، وبهذا تؤكد سوريا مجددا انها الاقرب الى لبنان في ازماته، وانها السند الذي ترسم حدوده معايير الانسانية قبل الجغرافيا والتاريخ، وهي البلد الذي يعلن جهارة وعلى عاتقه الاستعداد لايصال الكهرباء الاردنية والغاز المصري الى لبنان.

nbn

تحت لواء (احموا انفسكم وأحباءكم من مخاطر الفيروس الكوروني ومتحوراته) انشغل اللبنانيون بماراتون فايزر الذي اجتذب على مدى يومين بكثافة طالبي اللقاحات. هو إقبال على التلقيح مطلوب لتحصين المجتمع في مواجهة الجائحة الملعونة التي وصلت طلائع متحورها الجديد أوميكرون إلى لبنان.

mtv

12 كانون الأول كان رقم الشؤم للشهيدين جبران تويني وفرانسوا الحاج، لكنه بحق كان رقم الشؤم ‏للبنان، فهو مع ما سبقه وما لحقه من تواريخ قاتلة، أودت بالعشرات من شباب لبنان الميامين الأحرار، ‏لم يكن يستهدف هؤلاء بالمطلق كأسماء منتقاة بأيد عمياء على عجل، بل اختارتهم أيادي الإجرام لأنهم ‏يشكلون رسائل تخويف لشعب تاق إلى الحرية وكانوا هم بالنسبة إليه القاطرة ونقطة الجذب والمنارة.

‏

NTV

تلك العبارة الشهيرة من فيلم أميركي طويل لزياد الرحباني مرت اليوم ‏من مخيم برج الشمالي صور.. لكن بتعديل الرقم الذي ارتفع إلى أربعة فيما نجا نائب حزب الله حسن ‏عز الدين من الرصاص أثناء مشاركته في مراسم التشييع وبعدما تردد أن الإشكال وقع بداية بين ‏حركتي حماس وفتح في المخيم والاتهام المباشر الذي وجهته حماس.. أفيد لاحقا بأن مجهولين أطلقوا ‏النار على مقربة من الجبانة حيث كان يجري الاستعداد لتشييع المهندس حمزة إبراهيم شاهين، وأن فتح ‏سلمت المتهم إلى الجيش.‏

OTV

استحقاق سياسي هو الانتخابات النيابية التي ستحصل على الارجح في ايار المقبل.‏ والشروط التي يجب ان تتوفر للنجاح في خيار المواجهة في يوم الانتخابات النيابية ثلاث:‏

‏ ‏الشرط الاول، التخلص من العادات والتقاليد السيئة التي غالبا ما ترافق الاستحقاقات الانتخابية في ‏لبنان، كالتصويت لقاء خدمة خاصة ولو مخالفة للقانون، اما الشرط الثاني للنجاح في المواجهة الانتخابية، فهو التصويت الموضوعي لا الانتقامي او المبني ‏على حملات اعلامية واعلانية وسياسية ممولة ومنظمة…،ويبقى الشرط الثالث والاخير للنجاح في المواجهة، هو الاقدام لا الاحجام، من خلال المشاركة الكثيفة ‏في صنع مصير الوطن وترجيح كفة الاصلاحيين الفعليين لا الطارئين او المتنكرين في مجلس النواب.

LBC

مصير الانتخابات النيابية، وبت المجلس الدستوري في الطعن المقدم من تكتل ‏لبنان القوي. ‏فخلال هذا الاسبوع يفترض بالمجلس استكمال دراسة الطعن، تمهيدا لاعلان قراره في اقصى حد في ‏الحادي والعشرين من الشهر الحالي, وحينها فقط, تتبلور صورة الانتخابات، لا سيما ما يتعلق منها، ‏باقتراع المغتربين، فهل يحصل على اساس اقتراع المنتشرين على مستوى اقضيتهم، او على مستوى ‏الاقتراع لستة نواب يمثلون المنتشرين حول العالم؟

الميادين

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​، أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أوضح للرئيس الأميركي ​جو بايدن​، أن القوات الروسية موجودة على أراضيها، ولا تهدد أحدًا"، وذلك ردًا على اتهام روسيا، حول تحضيرها لغزو أوكرانيا.

الجزيرة

أعلنت سلطات ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​أستراليا​ و​اليابان​، في بيان مشترك، أنها ستمول بناء كابل تحت البحر، لتعزيز الوصول إلى الإنترنت بدول في ​المحيط الهادئ​، لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة، كما أوضحوا أنهم سيطورون الكابل، لزيادة سرعة الإنترنت في ناورو وكيريباتي و​ميكرونيزيا​.

العربية

أعلنت وزيرة ​الخارجية البريطانية​ ليز تروس، عن "أننا لن نسمح لإيران، بامتلاك ​سلاح نووي​"، مشيرة إلى أن "هذه هي الفرصة الأخيرة أمام إيران، للتفاوض والتوصل إلى حل جدي"، لافتة إلى أنه "لايزال أمام إيران، وقت للتوصل إلى اتفاق، بشأن ملفها النووي".