لبنان الحر

اعتبر النائب السابق ​نضال طعمة​ في بيان، أن "المؤشرات التصعيدية تلوح في الأفق، في ظل ترد غير مسبوق للواقع الاقتصادي والمعيشي". وسأل: "ماذ يريد المصعدون وإلى أين يريدون أن يصلوا؟ هل المطلوب فعليا إلغاء الانتخابات النيابية؟ فحين يصرح حزب الله أن السفارة الأميركية هي التي تدير الانتخابات، بالتزامن مع رفع سقف مهاجمة القاضي طارق بيطار، في ظل قطيعة عربية ودولية يعيشها البلد، يحق لنا أن نتخوف على استحقاقاتنا الدستورية، وبخاصة أن الحراك السياسي عندنا في موت سريري موصوف بكل ما للكلمة من معنى".

صوت لبنان

لفت متروبوليت ​بيروت​ وتوابعها للروم الأرثوذكس ​المطران ​الياس عودة​، خلال قداس ذكرى اغتيال النائب السابق ​جبران تويني​ في كاتدرائية القديس جاورجيوسن إلى أنه "نستذكر اليوم إنسانا لم يتهرب من كل استحقاقات بلد، عمل جاهدا للمحافظة على استقلال لبنانه وحمايته من الشرذمة و​الطائفية​ هو القائل "المحافظة على ​الاستقلال​ تكون بتعزيز إيماننا به"، فكلما اتحد ​اللبنانيون​ لينهضوا ببلدهم يعاد تقسيمهم إلى مجموعات مقسمة تحت عدة رايات وعدة رؤوس، وهو قال أيضا "لم يعد من المقبول ان تبقى ​الحكومة​ مشلولة القرار والتحرك خاضعة لأقلية سياسية كأنها هي الأكثرية الحاكمة"، وكأن جبران يتكلم عن ما يحصل اليوم".

radio orient

دشنت الكتيبة الايطالية والارلندية والبولندية، في ​اليونيفيل​، محطة توليد كهرباء تعمل على الطاقة البديلة، التي قدمتها لمدرسة الاشراق ومبرة الخير، التابعتين ل​جمعية المبرات الخيرية​، في عيناثا - ​بنت جبيل​، بحضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل، الجنرال الايطالي ​ستيفانو لاغوريو​، وقائد الوحدة الايرلندية البولندية المقدم فيكرا كايس.

اذاعة النور

لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ ​أحمد قبلان​ في بيان إلى أنه "أن يصل الأمر إلى حدّ أن قاضياً يغلق البلد سياسياً وبخلفية سياسية ابتزازية على طريقة "عالسكين يا بطيخ" فيما البلد يعاني من زلزال مالي نقدي معيشي وجودي فهذا أسوأ من حرب كونية على لبنان.

صوت المدى

أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، أن "كامل الجهود تنصب حاليًا، لوقف الانهيار الاقتصادي والبدء ‏بالتعافي، ووقف التضخم"، مشيرًا إلى أن "الحكومة مصممة على إخراج لبنان، من أزمته الحالية".‏

ولفت، خلال زيارته وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، ولقائه عددًا من المسؤولين، إلى "الأزمة الحادة ‏التي يعبر بها الاقتصاد اللبناني حاليًا، ومشقة المهمة الملقاة على عاتق الحكومة"، مشددًا على "وجود سعي ‏لانجاز خطة اقتصادية جدية للتعافي، ورغبة في تمتين العلاقات مع دول الخليج العربي والولايات المتحدة ‏الأميركية، واستعادة الثقة الدولية".‏