الجمهورية/ جوني منير

تناول موضوع الحكومة وقال يتعايش المسؤولون اللبنانيون مع احتمال أن يطول موعد عودة الحكومة للانعقاد، فالسبل الآيلة لإيجاد مخرج للشرط الذي وضعه الثنائي الشيعي حول تحقيقات المرفأ التي يجريها القاضي طارق البيطار باتت مقفلة، مع تمسّك "التيار الوطني الحر" بعدم تصويته لصالح "الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، والاكتفاء بقبوله بتأمين ميثاقية الجلسة من خلال حضور كتلته النيابية. ولا شك بأنّ حسابات الانتخابات النيابية إضافة الى الاستحقاق الرئاسي المقبل، تتداخل مع الأزمة الحكومية المفتوحة. وقال إذا كانت الانتخابات النيابية تحتاج الى "ضمانات" من المفترض ان يكون خط التواصل المباشر بين السفارة الفرنسية و"حزب الله" هو الممر اليها، إلّا أنّ طرح المشاريع حول صيغة الحكم المقبلة ستحتاج الى ورشة اكبر ستشهدها مرحلة ما بعد تثبيت المجلس النيابي المقبل بتوازناته الجديدة، وهو ما قد يتطلب بعض الوقت، لذلك ترتفع ترجيحات الفراغ الرئاسي. وأضاف، أنّ الرسالة واضحة وتقول، بأنّ استهلاك المزيد من الوقت قبل إنجاز التفاهمات المطلوبة لا يلعب بالضرورة لمصلحة ايران. كذلك قال إنّ هذا الوضع السلبي، أكان على مستوى عرض العضلات العسكرية والرسائل الحربية في الشرق الاوسط والتعثّر الذي يحيط بمفاوضات فيينا، لا يساعد في تبريد الجبهات اللبنانية وإعادة تسيير آلية عمل الدولة بالحدّ الادنى. ولا يساعد ايضاً في تبريد الحماوة التي طرأت على العلاقات اللبنانية - الخليجية. وهو ما يعني إجازة طويلة للحكومة، ومزيداً من التآكل لمؤسسات الدولة المهترئة اصلاً.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

قالت إنّ رئيس الجمهورية ميشال عون منزعج من عدم انعقاد مجلس الوزراء، ومن تغييبه عن مفاوضات صندوق النقد. وأضافت أنّه دولياً يبدو وكأنه هو الاساس، وكأن هناك تحييداً لموقع الرئاسة لن يقبل به عون، ورسالته بهذا الصدد موجهة للخارج اكثر منه للداخل ولذا هو امتنع عن توقيع مراسيم استثنائية لتسيير الامور العالقة. من جهة أخرى، تحرص مصادر الرئيس ميقاتي على الاشادة بالعلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة. وفي هذا السياق، يلحّ رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء ويعتبر أنّ تخلّف الحكومة عن متابعة جلساتها يصيبها في مقتل، وهي حكومة العهد الاخيرة ويجعله خارج ما يتفق بشأنه ميقاتي مع الوزراء، والاهم خارج مفاوضات صندوق النقد. وكدليل على ذلك رفض رئيس الجمهورية توقيع المراسيم الجوالة كوسيلة ضغط على ميقاتي للدعوة الى جلسة حكومية. لكن الاخير لا يظهر انه بوارد الدعوة لمثل هذه الجلسة لاعتبارات عدة. وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر رئيس الجمهورية وجود تعمد لإقصاء موقع الرئاسة الاولى من قبل الفريق المفاوض، وتؤكد ان عون ومنذ انطلقت لم يطّلع على سير المفاوضات والنقاط التي يتم التفاوض بشأنها، لتكشف ان رسالة عون الى الامانة العامة لمجلس الوزراء سببها طلب الوفد المفاوض من رئيس الجمهورية المساعدة. ويرفض رئيس الجمهورية، تهميش موقع الرئاسة المتمادي من تغييبه عن مفاوضات صندوق النقد الى تجاوز التدقيق الجنائي او تجاهله، وحتى رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان تم تهميش دوره في مشروع الكابيتال كونترول الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب. لم يتسلم عون تقارير واضحة بشأن المفاوضات مع صندوق النقد بعد، ولا معلومات دقيقة عن نقاط التفاوض، وخطة التعافي ليست واضحة ايضاً ولا اخبار عن عمل شركة لازارد، وهناك من يشكك بوجودها، أما التدقيق الجنائي فصار في خبر كان، وسط معلومات تتحدث عن اخفاء تقارير مهمة وضعتها شركة التدقيق المالي. وختمت قائلةً، من خلال الردود عبر وسائل اعلامه، او تلك القريبة من نادي رؤساء الحكومات، يتوضح أنّ الرئيس ميقاتي يصوّب النار نحو المحيطين برئيس الجمهورية، بما يؤكد حرص رئيس الحكومة على عدم افتعال مشكلة مع رئيس الجمهورية والتمسك بالايجابية في التعاطي، متجاوزاً ما يقف خلفها المحيطون بالرئيس عون. وقالت إنّ الخلاف لا يزال خفياً لكن بذوره موجودة ويمكن لو أينعت أن تودي بالحكومة.