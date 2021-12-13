وكالة الأناضول

تركيا تضيف العربية إلى لغات بوابة الحكومة الإلكترونية

أعلنت وزارة العدل التركية، ، إضافة خيار اللغة العربية إلى قائمة اللغات التي يمكن بها إصدار وثيقة "لا حكم عليه"، من بوابة الحكومة الإلكترونية "e-devlet" وبذلك يكون ارتفع إلى 19، عدد اللغات الأجنبية التي يمكن بها إصدار الوثيقة المذكورة من بوابة الحكومة الإلكترونية في تركيا، بحسب بيان للوزارة. وأبرز اللغات الأجنبية التي يمكن إصدار وثيقة "لا حكم عليه" من البوابة المذكورة، هي الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، والبرتغالية، والكورية، واليابانية، والصينية، والروسية، فضلا عن العربية. يذكر أن بوابة الحكومة الإلكترونية التركية، بدأت منح وثيقة "لا حكم عليه" باللغات الأجنبية، منذ آذار 2016.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يعزي بايدن بضحايا الإعصار الذي ضرب عدة ولايات أمريكية

أبرق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة تعزية إلى نظيره الأمريكي جو بايدن، وذلك أعقاب الإعصار الذي ضرب عدة ولايات أمريكية. ونشر الموقع الرسمي للكرملين رسالة التعزية التي أبرقها الرئيس بوتين للرئيس الأمريكي بايدن وجاء فيها: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبل التعازي الحارة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للإعصار الذي ضرب مدينة كنتاكي وعدد من الولايات الأمريكية الأخرى". وشدد الرئيس الروسي في رسالته على أن روسيا تشارك حزن أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة الكارثة، معربًا عن أمله في التعافي السريع للضحايا وتجاوز تداعيات الإعصار.