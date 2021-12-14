TL

هو يوم جنون الدولار دون منازع في السوق الموازية حيث لامس ال27000 ليرة لبنانية لأول مرة بتاريخ لبنان.

المنار

على اللبنانيين أن ينسوا ان الدولار لامس السبعة والعشرين الف ليرة لبنانية، وان الدولة لا حول لها ولا قوة للجمه او لجم الحاكم بامر المال، لان هناك ما هو اخطر واهم.

nbn

تقدم سعر الدولار تجاوز أعتاب ال27 الف ليرة. والعتاب لا يضبطه ولا يخفف آلام الناس ورمي الإتهامات لا تعيده إلى الوراء, فماذا أنتم فاعلون؟

mtv

الدولار الاميركي يواصل كسر الارقام القياسية مسجلا رقما غير مسبوق اليوم، اذ بيع في السوق السوداء ب27 الف ليرة للدولار الواحد.

NTV

أعلى مؤشر يسجل حالة انتحار واحدة كل ثمان وأربعين ساعة وعلى سعر صرف بلغ سبعة وعشرين ألف ليرة للدولار الواحد حركة دولية بلا بركة محلية .

تقاسم بيار دوكان وغير بيدرسون المهام الرسمية على الأراضي اللبنانية ، فتولى الأول زيارة السرايا وملحقاتها من الوزرات مستثنيا الرئاستين الأولى والثانية، فيما اجتمع الثاني وهو القادم توا من العاصمة السورية دمشق بالرئيسين ميشال عون ونبيه بري, ولاحقا بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على ملف النازحين السوريين.

OTV

في ملف الانتخابات النيابية، لفت اليوم اعلان وزير الداخلية بكل وضوح أن الانتخابات ستكون حكما في شهر أيار بعد عيد الفطر المبارك وقبل المهل المحددة في الدستور، ما يعني عمليا طي صفحة اجراء الاستحقاق في آذار بفعل الموقف الواضح الرافض لرئيس الجمهورية، علما أن المجلس الدستوري واصل اليوم درس الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي في التعديلات التي أدخلت أخيرا على قانون الانتخاب، ليصدر قراره خلال أيام. والبداية من ملف الانتخابات النيابية، وتحديدا مشاركة المنتشرين.

LBC

في لبنان، عداد الملفات لا يتوقف:

دولار يقفز عتبة ال 27 ألف ليرة، قطاع الخليوي بين مطالب العاملين فيه والحديث عن رفع سعر بطاقات التشريج. أزمة ديبلوماسية إضافية مع البحرين، يحاول رئيس الحكومة لملمتها، ولو متأخرا، فمؤتمر جمعية الوفاق البحرينية انعقد منتصف الاسبوع الفائت، والإجراءات بدأت أمس وتواصلت اليوم، بعد انتهاء المؤتمر بأكثر ثلاثة أيام.

الميادين

أكد كل من وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي بينهما، اليوم الإثنين، اعتزامهما استئناف الاتفاق النووي الإيراني.

الجزيرة

أفاد مراسل الجزيرة أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، الشيخ رائد صلاح، من سجن مجدو بعد 17 شهرا من الاعتقال.

العربية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن هناك أسباباً تدعو موسكو لتوقّع إحراز بعض التقدم في إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران وزيادة فرص التوصل إلى تسوية.