لبنان الحر

وزعت جمعية "بيتنا للجميع"، برئاسة وإشراف رئيسها محمد سعيد، مساعدات وحصص تموينية ومواد غذائية وعينية وأموالا على عدد من بلدات النبطية والزهراني للعائلات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وهي مساعدت شهرية تصل هذه العائلات.

صوت لبنان

أقامت مصالح حزب "القوات اللبنانية"، خلوتها السنويّة الأولى في ​معراب​، بدعوة من الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبوجودة. وألقى رئيس الحزب ​سمير جعجع​، كلمةً وضع فيها الحضور بآخر التطوّرات السياسيّة، كما حثّ رؤساء المصالح وكوادرها على "وضع الطاقات كافّة، في خدمة ​الانتخابات​ النيابية المرتقبة في الربيع المقبل".

radio orient

جال وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والسفير البريطاني إيان كولارد والقادة الامنيين وقائد منطقة الشمال العسكرية في الجيش العميد الركن وائل ابو شقرا على اقسام مركز القيادة والتحكم في سرايا طرابلس الذي أنشا حديثا بتمويل من الدول البريطانية واستمع الى شرح مفصل عن آلية عمل المركز وكيفية التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة والعسكرية

اذاعة النور

وقّع الرئيس نبيه بري القوانين التي أقرّها مجلس النواب في جلسته العامة التي عقدت الثلاثاء الفائت في قصر الأونيسكو وأحالها إلى رئاسة مجلس الوزراء

صوت المدى

استقبل الرئيس ميشال عون نقيبة المحامين في طرابلس الاستاذة ماري تيريز القوال مع الأعضاء الجدد لمجلس النقابة وعدد من النقباء السابقين