الجزيرة - السعودية

القمة الخليجية 42 تنطلق اليوم في العاصمة الرياض

نطلق اليوم في العاصمة الرياض القمة الخليجية الـ42 من خلال ملفات ساخنة وقضايا مهمة لمواجهة التحديات التي تحيط بدول المجلس وقضايا المنطقة العربية وأحداث اليمن، وذلك التدخلات الإيرانية في شؤون الدول دعمها للتطرف والإرهاب. انطلاقاً من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب دول مجلس التعاون من الروابط الأخوية والتاريخية المتينة بينهم، وعملاً بمبدأ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيزًا لتحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية. وقد أكد وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون وبمشاركة وزير خارجية جمهورية مصر العربية خلال اجتماعهم يوم أمس على ضرورة دعم علاقات دول لمجلس مع جمهورية مصر الشقيقة وتعزيزها في المجالات كافة، كما استعرض الجانبان التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية

والدولية، حيث عكست المباحثات تطابق وجهات النظر إزاء هذه القضايا، وأكد الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم تحقيقًا لتطلعات شعوبهم وخدمة الأمتين العربية والإسلامية.

أخبار الخليج - البحرين

مصدر دبلوماسي: إعادة ترتيب البيت الخليجي تتصدر أعمال قمة الرياض اليوم

كشف مصدر دبلوماسي خليجي عن مستوى مشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في أعمال القمة الخليجية الثانية والأربعين المقرر عقدها اليوم في الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية. وأكد المصدر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ، أن الوفد السعودي سيكون برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فيما يرأس ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفدي بلديهما. وقال المصدر إن وفد سلطنة عمان سيكون برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء الشيخ فهد بن محمود آل سعيد نظرا إلى ارتباط السلطان هيثم بن طارق بزيارة خاصة إلى بريطانيا بينما يتغيب كل من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح والشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن المشاركة في مناقشات القمة نظرا إلى وضعهما الصحي. وينوب كل من ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد عن أمير بلاده، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي عن رئيس الدولة في ترؤس وفدي بلديهما. وهذه أول قمة تنعقد بعد إتمام مصالحة خليجية خلال القمة الحادية والأربعين بمدينة العلا السعودية في الخامس من يناير الماضي وإنهاء خلاف اندلع منتصف 2017 بين الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة من جانب وقطر من جانب آخر.

القدس - فلسطين

سويسرا تصادق على تسليم رجل أعمال روسي للولايات المتحدة

رفضت المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية استئناف رجل أعمال روسي ضد تسليمه للولايات المتحدة في قضية مرابحة داخلية على نطاق واسع. وفي حكم صدر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر وأرسل إلى وكالة فرانس برس الاثنين، رفضت المحكمة الجنائية الفدرالية أيضًا طلب الإفراج الذي قدمه فلاديسلاف كليوشين. ووفقًا لوسائل إعلام روسية معارضة، فإن كليوشين مقرب من أحد كبار المسؤولين في الكرملين، أليكسي غروموف النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية الروسية. وغروموف الذي كان المتحدث باسم الكرملين بين عامي 2000 و2008، هو المسؤول عن وسائل الإعلام داخل الإدارة الرئاسية. وذكر كليوشين في استئنافه بأنه يُحاكم “لأسباب سياسية” على أمل الاستفادة من عدم سماح سويسرا بتسليم متهمين بجرائم سياسية. لكن المحكمة قالت إنها واثقة من “استقلالية القضاء الأميركي” ورفضت “اعتراضه لوجود جريمة سياسية”. وكليوشين وفقًا لمكتب العدل الفدرالي السويسري، متهم في الولايات المتحدة بـ “المرابحة الداخلية بعشرات ملايين الدولارات مع العديد من الشركاء”. وكان قد قُبض عليه في كانتون فاليه السويسري في آذار/مارس.

الاتحاد - الإمارات

محكمة عراقية تؤجل النظر في دعوى إلغاء الانتخابات النيابية

قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أمس، تأجيل النظر في دعوى إلغاء الانتخابات النيابية الأخيرة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة أرجأت الدعوى إلى يوم الأربعاء الموافق الـ 22 من ديسمبر الجاري من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. وقدم «تحالف الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري شكوى إلى المحكمة الاتحادية يطالب فيها بإلغاء الانتخابات بدعوى وجود عمليات تزوير وتلاعب. ولم يحصد «تحالف الفتح» صاحب الشكوى سوى 17 مقعداً في الانتخابات الأخيرة بعد أن كان يستحوذ على أكثر من 40 مقعداً في البرلمان السابق.