الأخبار/ رلى ابراهيم

قالت إنّه بعد أسبوعين، تنتهي مفاعيل قانون تعليق السرية المصرفية لمدة عام في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وحتى اليوم، لا تزال شركة "ألفاريز آند مارسال"، المكلفة بهذه المهمة، تنتظر أن يزوّدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالمعلومات الناقصة ليتسنى لها بدء عملها. فيما الخشية من تكرار سلامة سيناريو 2020 نفسه الذي انتهى إلى انسحاب الشركة نتيجة عدم تعاونه، ومن استمراره في التحايل على القانون لدفن التدقيق الجنائي... مع درس احتمال تقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضد الحاكم سلامة في حال لم يتعاون مع الشركة، بمخالفته قراراً حكومياً وقانوناً صادراً عن مجلس النواب، ما قد يُعبّد الطريق أمام إقالته من منصبه. وأضافت باتت القناعة راسخة لدى معظم القوى السياسية بأنّ التدقيق الجنائي مشروع غير قابل للحياة، على رغم المحاولات الحثيثة لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحلفائه لوضعه على سكّة التنفيذ. وكل الإشارات، السياسية والتقنية، تقود إلى فرضية سقوط التدقيق حتى قبل البدء فيه. من جهة أخرى، هناك من يرى أنّ الحاكم سلامة يعيد اليوم السيناريو نفسه، مع تلويح الشركة بالاعتذار مجدداً في حال عدم تسليمها البيانات، بحسب ما أبلغت رئيس الجمهورية ميشال عون أخيراً. وفي موازاة ذلك، تتحدث مصادر متابعة عن درس تقديم إخبار للنيابة العامة التمييزية ضد سلامة في حال عدم تعاونه الكامل قبيل انتهاء مهلة السنة المحدّدة، وتتمحور الدعوى حول مخالفة سلامة لقرار حكومي وقانون صادر عن مجلس النواب، يمكن أن تتطوّر للمطالبة بإزاحته من منصبه. عندها "فليتحمّل كل طرف معارض مسؤولية تطيير المحاسبة ومسؤولية منع الكشف عمّن خطّط وساهم ونّفذ مشروع إسقاط التدقيق الجنائي والأمل بإعادة أموال المودعين".

الديار/ جويل بو يونس

تناولت موضوع المحقّق العدلي طارق البيطار وقالت: كما كان متوقعا، لن يتجرأ أحد على تنفيذ القرارات التي اتخذها المحقق العدلي طارق البيطار بحق المدعى عليهم، وفي مقدمها مذكرات التوقيف بحق كل من الرئيس حسان دياب والنائب علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، فبعدما كانت الأنظار تتوجه إلى مصير مذكرة التوقيف بحق النائب علي حسن خليل التي تسلمها المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، بعدما كان المحقق العدلي قد أحالها الخميس الماضي للنيابة العامة التمييزية طالبا تنفيذها بشكل فوري وسريع، فاجأت النيابة العامة التمييزية المعنيين بقرار اتخذته بحسب المعلومات بالتريث بتنفيذ مذكرة التوقيف بحق خليل حتى انتهاء دورة انعقاد مجلس النواب، ما يعني عمليا أن النيابة العامة التمييزية قررت ألا تبلغ المذكرة للأجهزة المعنية، طالما أن النائب حسن خليل يتمتّع بحصانة كون مجلس النواب بدورة انعقاد. علما ان اكثر من مرجع قانوني كان واضحا واكد بانه في حال كانت مذكرة التوقيف قد صدرت بوقت شغور اي بوقت عدم انعقاد مجلس النواب، لا بدورة عادية ولا استثنائية ولكن لم تبلغ مسألة التنفيذ بعد عندما اصبح المجلس النيابي بدورة انعقاد، فوجب تنفيذها. وأشارت المعلومات الى ان محامي الوزير السابق نهاد المشنوق، نعوم فرح يتريث بتقديم دفوع شكلية بانتظار ما اذا كان البيطار سيحدّد جلسة استجواب جديدة لموكله، كذلك كشفت مصادر من فريق الدفاع عن الرئيس السابق للحكومة حسان دياب، بأنّ محامي الرئيس دياب لا يزال ينتظر رد البيطار على مسألة الدفوع الشكلية التي كان تقدم بها منذ ايام لبناء على الشيء مقتضاه. كذلك، توقعت المصادر الا يطول رد البيطار على الدفوع الشكلية، مرجحة ان تشهد الايام القليلة المقبلة جوابا واضحا اما رفضا واما قبولا للدفوع الشكلية، لاسيما ان لا مهلة قانونية تقيد للمحقق العدلي باصدار رده على مسألة الدفوع الشكلية، لكن عادة تستغرق المهلة اسبوعا كحد اقصى، بحسب ما تؤكد مصادر قانونية. وفي هذا الاطار، وفيما يردد المحقق العدلي في مجالسه الخاصة انه لن يعلق على كل ما يقال بحقه، وصفت مصادر متابعة ما يحصل بالافلاس الذي بلغه بعضهم في المرحلة الراهنة، جازمة ان ما ينشر من اقاويل تنسب الى البيطار غير دقيق على الاطلاق، ومشددة على ان البيطار "مش مستحي من شي ومش مخبا شي"، وهو لا ينتمي اساسا لاي حزب، لا بل هو علماني وقاض يمارس المهنة منذ 28 عاماً. ونفت المصادر ان يكون البيطار قد ضرب اي موعد لاصدار قراره الظني، بعدما كان قد قيل انه سيصدر في غضون اشهر قليلة جدا، جازمة انه لا يزال ينجز أموراً تقنية للانتهاء من بعض الاشارات العالقة وبعدها "كلو جايي وقتو"!