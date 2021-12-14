وكالة الأناضول

تونس.. سعيد يعلن عن انتخابات برلمانية مبكرة في ديسمبر 2022

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022. جاء ذلك في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي قبل أربعة أيام عن الذكرى الـحادية عشرة لاندلاع ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011) في 14 يناير/ كانون الثاني من العام التالي. وقال سعيد إنه سيتم "الإبقاء على المجلس النيابي معلقًا عمله إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة" في 17 ديسمبر 2022. وأُجريت آخر انتخابات في 2019، وكان مقررا إجراء الانتخابات المقبلة في 2024. ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها. كما أفاد بأنه سيتم "تنظيم استشارة شعبية (استطلاع إلكتروني) ابتداءً من أول جانفي/ يناير المقبل، بعد بلورة الأسئلة المختصرة والواضحة ليتمكن الشعب من التعبير عن إرادته".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوريل يؤكد على تجنب المواجهات العسكرية في أوكرانيا ويعلن كبح موجات الهجرة

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الجهود الدبلوماسية للاتحاد أثمرت وقف تدفق المهاجرين إلى بيلاروس ثم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. ومن جانب آخر، حذر بوريل من خطورة نشوب أي مواجهة عسكرية في أوكرانيا، قائلًا: "علينا منع أي مواجهات عسكرية في أوكرانيا لأنها إن وقعت فسيكون من الصعب احتواؤها". وقال بوريل، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد اليوم الاثنين، في بروكسل، "تحركاتنا الدبلوماسية المكثفة أفلحت في وقف تدفق المهاجرين من دول ثالثة إلى بيلاروس ثم إلى الاتحاد الأوروبي". وأضاف بوريل أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو "لم تكن نواياه حسنة، والآن هو من يواجه مشكلة كبيرة ".واستبعد بوريل، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية الوضع في أوكرانيا؛ جاء ذلك في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد.