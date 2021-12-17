TL

تحت وطأة الملفات الثقيلة التي باتت أسماؤها معروفة يقبع اللبنانيون في خانة الانتظار حتى جلاء غبار المعارك السياسية العبثية عل الطريق تصبح سالكة أمام الحلول الاقتصادية التي من شأنها إعادة ترتيب الأولويات وفق حاجات الناس الفعلية لا أجندات السياسيين أو أطماع المحتكرين.

المنار

برزمة اجراءات جزئية لمواجهة كورونا يدخل لبنان مساء الغد عطلة الاعياد، وفيها يسمح بالتجوال لمن يحمل شهادة اللقاح، اما نجاح هذه التدابير فيبقى معلقا على تجاوب المواطنين وقوة التطبيق، والتقيد بالوقاية..

nbn

وجع اللبنانيين انفجر اليوم غضبا في الشارع وعبرت عنه شريحة من المسحوقين تحت وطأة الأزمة المعيشية: السائقون العموميون....

هؤلاء لبوا دعوة إتحادات ونقابات قطاع النقل البري إلى الإضراب فاعتصموا وقطعوا طرقات ونظموا مسيرات سيارة في بيروت الكبرى كما في سائر المناطق.

mtv

يبدو أن البحث في دفاتر القانون والدستور والضمير الوطني عن سبل لإعادة إطلاق عجلة الدولة، صار بحثا خارج السياقات وبات إصرار العاملين في الشأن الوطني على هذا النهج لاستشراف الحلول ضربا من السذاجة بأفظع تعابيرها.

NTV

تسهر السلطة على أمن الأعياد وتدابيرها فيما العيد هارب من بلد استسلم للانهيار وعلى مشارف الأيام الأخيرة من السنة .. يقفل العام على رحلة مؤلمة من قاعدة اثني عشرية كانت كابوسا على اللبنانيين .. والذين اختار بعضهم أن يضيع أطفاله بين مراكب الموت بعدما رأى أن البحر أكثر أمانا من الوطن وملح البحر وحده لم يعطل بعد ولم يفسد..

OTV

"آخر همنا".

بهاتين الكلمتين فقط باتت تتفاعل شريحة واسعة من الرأي العام مع السجالات السياسية هذه الأيام، في ضوء الانهيار المتمادي على أكثر من صعيد، والصعوبات التي ينوء تحتها الناس في يوميات الحياة.

غير أن السكوت في مواجهة الافتراءات المتمادية قد يجعل منها حقيقة في أذهان البعض، ومن هنا يطرح مصدر سياسي عبر ال أو.تي.في. جملة من الاسئلة في ضوء الحملات السياسية الاخيرة

LBC

تطوران ماليان، الأول ما أعلنه جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، من أن الصندوق يعكف على تقييم حجم خسائر القطاع المالي في لبنان والذي أعلن مسؤولوه أنه يبلغ 69 مليار دولار، مضيفا أن "تقدما كبيرا" تحقق في تحديد الخسائر.

الميادين

أشار وزير الخارجية الإيرانية ​​حسين أمير عبد اللهيان​​، إلى أن "​مفاوضات فيينا​ تمضي قدماً في مسار جيد ونشارك فيها بحسن نية".

الجزيرة

أعلن الناطق بإسم وزارة الصحة في ​فلسطين​، كمال الشخرة، "تسجيل أول 3 إصابات بمتحور ​أوميكرون​ في ​رام الله​ والخليل وطوباس"، موضحاً أن "أن المصابين الثلاثة قدموا من الخارج، وأجريت لهم الفحوصات اللازمة في المختبرات الفلسطينية، وتبين إصابتهم بمتحور أوميكرون".

العربية

أصدر رئيس مجلس ​الوزراء​ السوداني ​عبد الله حمدوك​، قراراً يقضى بتغيير ولاة الولايات المكلفين، ويكلّف أمناء الحكومات بتسيير مهام الولايات.