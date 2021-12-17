لبنان الحر

لفت وزير الاتصالات ​جوني قرم​، تعليقًا على اضراب موظفي شركتي "​ألفا​ و "​تاتش​"، إلى أنه "ما حصل في الماضي أنا لست مسؤولاً عنه، لكن ​قطاع الاتصالات​ كان يربح في السابق"، مشيرًا إلى أن "قطاع الاتصالات كان يربح وأسعاره كانت مميزة، واليوم الوضع استثنائي ولا يحمل هذه الاسعار، وانا مطلوب مني أن أؤمن الأمن الطبابي والصحي للموظفين".

صوت لبنان

لفت رئيس ​الهيئات الإقتصادية​ الوزير السابق ​​محمد شقير​، إلى أنه لم يرض عندما كان وزيرًا للاتصالات "أن اسلم شركتي الخولي، إلى الدولة اللبنانية لأنها مقبرة، وبعد سنة سوف يكون وضع الشركتين مثل ​وزارة الطاقة​، يحتاجان إلى الدعم"، معتبرًا أنه "لا يوجد غير حل، غير أن نجد شركة تدير القطاع".

radio orient

لفت وزير الثّقافة ​محمد وسام المرتضى​، إلى "أنّني أدعو إلى التطبيع وأقطع جزمًا ويقينًا أنّه لا مناص من التّطبيع. والتّطبيع لغة، وهو جعل الأمر موافقًا للطّبيعة. أمّا الاحتلال الإسرائيلي فهو مخالف للطّبيعة، مناقِض للقيم الإنسانيّة ومجاف للشّرائع الدّوليّة والحقوق الوطنيّة والقوميّة".

اذاعة النور

لفت رئيس ​مطار بيروت الدولي​ ​فادي الحسن​، إلى أن "هناك اجراءات سوف يتم الإعلان عنها لمواجهة "كورونا"، منها أن كل الركاب القادمين إلى ​لبنان​، يجب أن يكون لديهم فحص PCR صالح لمدة 48 ساعة، ويجب أن يتسجل الوافدون على منصة لوزارة الصحة العامة​، وايضًا طريقة استيفاء ثمن الفحص، حيث يجب على كل راكب يأتي إلى لبنان، دفع 30 دولار بدلًا من 50 دولار".

صوت المدى

سيُعلن يوم غد الجمعة من ​السراي الحكومي​ بعد إجتماع يعقده رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ مع وزيري الخارجية ​عبدالله بو حبيب​ والمال ​يوسف الخليل​، عن إعادة هيكلة نفقات ​وزارة الخارجية​ في محاولة لإنقاذ الديبلوماسية اللبنانية من الشلل الكامل، بسبب أزمة ​الدولار​ الديبلوماسي.