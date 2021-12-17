قال مصدر مقرب من محادثات فيينا، إن الولايات المتحدة قدمت مسودتين بخصوص العقوبات والتعهدات النووية وفريق التفاوض الإيراني رد عليها بصورة غير مباشرة في وثيقة مكونة من 12 صفحة. واوضح انه "بعد أن رفض الأوروبيون في البداية مسودات إيران بشأن العقوبات والتعهدات النووية واعتبروا مسودات الجولات الست السابقة الأساس الوحيد لاستمرار المفاوضات، وافقوا في النهاية على اعتماد نص ثالث كأساس". و"على الرغم من بطء عملية التفاوض، إلا أنها مستمرة".

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في محادثات هاتفية مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "لغة التهديد" ضد بلاده لها تأثير معاكس، وقال: "نسعى لاتفاق جيد بنية حسنة ومبادرة فاعلة، لكننا لن نتسامح مع لغة التهديد بأي شكل من الأشكال" ولفت إلى أن طهران لم تطرح مطالباً خارج إطار الاتفاق النووي، كما أنها لن تقبل بأي التزام خارج هذا الإطار.

صرحت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بأنها تعمل على دحض ادعاءات أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست على دراية بأنشطة إيران، وقال رئيس الهيئة محمد إسلامي: "العناصر الحاقدة والصهيونية تحاول من خلال العمليات النفسية الترويج كذبا بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست على دراية بأنشطة إيران. نحن نعمل على إفشال محاولاتهم وعدم منح العدو ذريعة ضدنا، حتى يتمكن فريقنا المفاوض من تحقيق الهدف بصورة عاجلة من خلال رفع العقوبات".

طالبت عشرات الأفغانيات بحقوقهن في التعلّم والعمل والتمثيل السياسي، في تظاهرة نظمنها وسمحت بها حركة "طالبان" في العاصمة كابل، ورفعت متظاهرات لافتات تطالب بتولي المرأة مناصب سياسية، بينما رددت أخريات هتافات مثل: "طعام.. وظائف.. حرية".

نشرت حركة "طالبان" الأفغانية على حسابها في "تويتر" باسم "الإمارة الإسلامية" تغريدة أشارت فيها، إلى منع تداول العملات الأجنبية في البلاد، من خلال عدة قرارات جديدة. كما تقرر ضرورة ضبط أسعار السوق، ودفع أجرة المنازل والمحلات بالعملة الأفغانية فقط.

أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد ديرمانان، أن "التهديد الإرهابي" لا يزال مرتفعا في فرنسا، وأنه من الممكن أن يضرب البلاد في أي لحظة، وقال ديرمانان إن "العمل الأمني ​​هو فوق كل شيء عمل الدولة" و"سوف نضع كافة الوسائل لحماية جميع الأماكن المسيحية خلال الأعياد". وأضاف "تم تسجيل 37 هجوما إسلاميا منذ العام 2017 في فرنسا".

أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرضها قيوداً على 37 كيانا في الصين وتركيا وماليزيا وجورجيا بدعوى ممارستها أنشطة تتناقض مع السياسات الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

أعلن حلف الناتو أنه مصمم على الاستمرار في التوسع شرقا ويرفض مطالب روسيا لاستبعاد انضمام أوكرانيا إليه. وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في بروكسل في أعقاب اجتماع بينه والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "يواصل الناتو عملية التوسع، وقد انضم إليه الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية رغم احتجاجات روسيا"، وشدد ستولتنبرغ على أن الناتو لن يقدم تنازلات إلى روسيا التي تطالبه بمراجعة الوعد الذي قدمه الحلف في قمته في العاصمة الرومانية .

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه لا يوجد حتى الآن موقف مشترك لدى أعضاء الناتو بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف وتقديم المساعدة العسكرية إلى كييف، لكن معظم الدول تدعمنا. كما لا يوجد موقف مشترك بين الدول فيما يتعلق بالمساعدة العسكرية".

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين مهتم بالتحدث مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. "لكن أي حوار يجب أن يكون مفهوما ويجب أن يتم إعداده بشكل جيد، ويجب أن يسترشد ويركز على تحقيق نتيجة محددة".

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "كييف تنتهج سلوكا غير لائق تجاه دونباس، وتتعمد التجاهل التام لاتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق أوكرانيا. واعلنت أن استخدام كلمة "شريك" فيما يتعلق بالولايات المتحدة بات في السنوات الأخيرة يحمل معنى صبغة الهزلية "trolling" بشكل واضح. وعند الحديث عن الولايات المتحدة، معنى يشير إلى السخرية".

أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن "عدد المدربين الغربيين قد زاد في دونباس، وأن هذا يمكن أن يدفع السلطات الأوكرانية إلى مغامرات عسكرية، مما يخلق تهديداً مباشراً لأمن روسيا".

رفضت موسكو الحكم بالسجن المؤبد الذي أصدرته محكمة ألمانية أمس بحق المواطن الروسي فاديم سوكولوف، بتهمة اغتيال القائد الميداني الشيشاني السابق زليمخان خانغوشفيلي في برلين عام 2019. ورفضت وزارة الخارجية بشدة "الاتهامات الباطلة والبعيدة عن الواقع إطلاقا" بتورط أجهزة حكومية روسية في قضية قتل خانغوشفيلي، مشددة على أن هذه الاتهامات فبركت بمساعدة أجهزة استخباراتية أجنبية ومؤسسات مرتبطة بها.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن حكم محكمة برلين العليا في مقتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي، "دليل واضح على حدوث أمور سيئة"وأن ألمانيا ترد بشكل واضح على ذلك بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس.

أصدرت السلطات الأمركية تحذيرات من إمكانية اجتياح أعاصير جديدة للغرب الأوسط للولايات المتحدة، بعد أقل من أسبوع من الدمار الذي لحق في كنتاكي بسبب هذه الأعاصير.