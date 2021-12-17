الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصادر سياسية قولها أنها لا تتوقع ان يدعو الرئيس نجيب ميقاتي الحكومة الى الإجتماع قبل بداية العام المقبل، لأنّ الخلاف السياسي لا يزال قائماً رغم محاولاته وسعيه لتأمين الإتفاق مع الثنائي الشيعي، وتشير الى أنّ حركة ميقاتي وتكثيف عمل اللجان الوزارية ولقاءاته الثنائية مع الوزراء والتفاوض مع صندوق النقد في المرحلة الحالية، لا تتعدّى مرحلة تقطيع الوقت وتهيئة القرارات. أمّا المطلوب فهو اجتماع الحكومة ووضع الخطة الإنقاذية سريعاً واتخاذ القرارات التي بإمكانها إخراج لبنان من النفق المظلم ووقف الإنهيار الذي أفقد المواطنين اللبنانيين أدنى مقوّمات العيش الكريم.

نداء الوطن/ كلير شكر

رأت ان كل المبادرات تجمّدت ولا يبدو أنّ أياً من القوى المعنية بصدد القيام بأي خطوة تنازلية من شأنها أن تعيد الحكومة إلى طاولة مجلس الوزراء، خصوصاً وأنّ المندفعين باتجاه اعادة تفعيل السلطة التنفيذية تحت عنوان وقف الارتفاع الصاروخي لسعر الدولار، يعرفون جيداً أنّ انعقاد جلسات مجلس الوزراء ولو حتى يومياً لن يلجم سعر صرف الدولار، الذي يحتاج إلى خطة اقتصادية مالية - نقدية واستقرار سياسي... غير متوفّرين. وعليه، تسود سياسة "الترقيع والتخبيص"!