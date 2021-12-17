وكالة الأناضول

واشنطن تعلن رغبتها في إتمام صفقة مقاتلات "إف-35" مع الإمارات

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن إدارة الرئيس جو بايدن ترغب في إتمام صفقة بيع مقاتلات "إف -35" إلى الإمارات. وقالت الوزارة في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية) إن واشنطن "لا تزال راغبة في إتمام صفقة بيع مقاتلات أف35 للإمارات ومنفتحة على الحوار في هذا الشأن". غير أنها في المقابل شددت على أن شروط ومتطلبات واشنطن المتعلقة ببيع الأسلحة الى أي جهة خارجية "غير قابلة للتفاوض".

وأضافت: "لدى واشنطن مخاوف بشأن نقل التكنولوجيا الأمريكية الحديثة إلى دول لا تلتزم بقواعد النظام الدولي". وجاءت تصريحات الوزارة الأمريكية عقب إعلان الإمارات، الثلاثاء، أنها أبلغت الولايات المتحدة بتعليق المناقشات المرتبطة بصفقة شراء مقاتلات "إف-35".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك": نجري مفاوضات مع تركيا حول شرق الفرات

كشف مصدر عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك" أن هناك مفاوضات جارية مع الجانب التركي بخصوص منطقة شرق الفرات. وقال الجنرال المفاوض الرائد، حيدرة جواد، إن "أهم نقاط التفاوض هي منطقة شرق الفرات والوجود العسكري التركي، ومناطق سيطرة كل من "قسد" والتحالف الدولي، إضافة إلى تنشيط اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا التي تنص على دخول الجيش التركي بعمق 35 كم داخل الأراضي السورية في حال حدوث أي تهديد للأمن القومي التركي." وتقوم تركيا بعملية عسكرية واسعة في الأراضي السورية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وتنظيم "وحدات حماية الشعب" الذراع السوري لـ"بي كا كا"(حزب العمال الكردستاني)، شمالي سوريا لما يشكله من تهديد لأمنها القومي كونه يخوض صراعا مسلحا ضد تركيا، وتصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.